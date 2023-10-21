В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зазначив, що росіяни намагаються креативити з ракетними атаками.

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Ракетна атака по Україні

Він пояснив, що окупанти намагалися разом з КАБами відправляти ракети. Скоріш за все, для того, щоб якось вивести зі стійкого стану нашу систему ППО.

Адже по КАБах дуже складно працювати – практично неможливо. Вони мають трошки іншу траєкторію, яку майже неможливо вирахувати, а також є маленька ефективна площа розсіювання. Саме тому росіяни спробували заховати ракети Х-59 між цими КАБами.

"У росіян йде постійне напрацювання механізмів. А також, скоріш за все, навчання льотного складу працювати різними типами боєприпасів в одному польоті", – припустив Світан.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Росія зібрала угрупування в 19 тисяч

Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Для виконання своїх завдань ворог розгорнув угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ця кількість військ розтягнута вздовж лінії кордону. Скоріш за все, на них подіяли певні заходи, які проводилися російськими корпусами, що заходили в Брянську, Курську й Бєлгородську область", – пояснив військовий експерт.

Хоч це було декілька місяців тому, але вони тільки зараз відреагували й почали розгортати хоч якійсь армійські частини,

– наголосив Роман Світан.

За його словами, росіяни розтягнуті по лінії кордону – це декілька сотень кілометрів. Поки вони не зібралися в "один кулак" в одному місці – не несуть ніякої проблеми.

Штурми росіян

Військовий експерт пояснив, що, завдяки "мʼясним штурмам", росіяни намагаються просунутися. Це не закінчиться.

Ситуація може зупинитися тільки тоді, коли у них закінчаться боєприпаси. Все ж любий мʼясний штурм підтримується артилерією й авіацією,

– наголосив Світан.

Він додав, що швидше закінчиться техніка та боєприпаси, ніж жива сила противника. "Мʼясо" проти "заліза" ніколи не перемагало.

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