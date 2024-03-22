"Агрессия, не имеющая границ": как в странах ЕС и США реагируют на массированную атаку по Украине

Оккупанты 22 марта массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом врага оказалась энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.

По меньшей мере в 8 областях возникли перебои со светом, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести люди. Как реагируют на очередную террористическую атаку России в мире – сообщает 24 Канал.

К теме Удар по ДнепроГЭС и более 90 сбитых целей: все, что известно о массированной атаке 22 марта

Как прокомментировали в США и ЕС массированную атаку