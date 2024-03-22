"Агрессия, не имеющая границ": как в странах ЕС и США реагируют на массированную атаку по Украине
Оккупанты 22 марта массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различных типов. Под ударом врага оказалась энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.
По меньшей мере в 8 областях возникли перебои со светом, есть погибшие, раненые и пропавшие без вести люди. Как реагируют на очередную террористическую атаку России в мире – сообщает 24 Канал.
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Как прокомментировали в США и ЕС массированную атаку
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников быть более решительными при принятии решений о помощи Украине, в частности в военной сфере. Об этом заявил литовский президент во время саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. "Эти теракты чрезвычайно опасны для энергетической инфраструктуры и мы должны сделать больше", – сказал Науседа. Он отметил, что вчера лидеры призвали активизироваться, учитывая евроинтеграцию Украины. Однако военная помощь должна оставаться в приоритете. И мы должны поставить не только боеприпасы, но и ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны, чтобы построить эту стену обороны, потому что это первая стена свободы. Второй стеной будет Европейский Союз, Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что любая атака России является напоминанием, что Украина нуждается в большей помощи со стороны союзников ЕС и НАТО. Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. В частности, когда президент Зеленский вчера разговаривал с нами, он поднял вопрос противовоздушной обороны, очень четко дал нам понять, что если Украина хочет удержаться, если она хочет достичь прогресса на суше, то ей нужно больше с точки зрения противовоздушной обороны – из Европы, из США, из НАТО, По его словам, Ирландия не может поставить системы ПВО, но будет делать финансовые взносы. Он также добавил, что эти системы важны не для атаки, а для обороны страны. Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна увеличит помощь украинской армии. Он подчеркнул, что такие массированные атаки показывают незаконность российской войны, передает журналистка 24 Канала в Брюсселе. Опять-таки эти атаки показывают незаконность российской войны и необходимость того, чтобы мы продолжали оказывать полную и усиленную поддержку Украине, Он напомнил, что Бельгия присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов за пределами ЕС и выделила на это 200 миллионов евро. Также бельгийское правительство поддерживает использование доходов от российских замороженных активов на военную помощь для Украины. На массированную атаку отреагировали в МИД Литвы. Там отметили, что задержки в поставках оружия приводят к трагическим последствиям. Мы "задушили" поставки оружия, мы не смогли предоставить достаточно ПВО, а теперь просим украинцев бездейственно наблюдать, как крылатые ракеты падают на головы их родным. Такие ошибки задают курс всему столетию. И оправданий всему этому нет, Отреагировала на масштабную атаку 22 марта президент Молдовы Майя Санду. Она подчеркнула, что Украину необходимо обеспечить всем, чтобы ВСУ могли противостоять российской агрессии. Их агрессия не имеет границ. Украина должна быть обеспечена всем необходимым, чтобы она могла противостоять вторжению и защитить мир в Европе, Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередную российскую атаку и призвала партнеров немедленно усилить поддержку. Госпожа посол также отметила, что вся страна уже второй день подряд содрогается от взрывов из-за российских атак. Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас,
Мы должны доставить ракеты большой дальности, – президент Литвы
– ответил президент Литвы.
Украина нуждается в системах ПВО, – премьер Ирландии после ракетной атаки
– сказал премьер Ирландии.
Бельгия заявила об усилении помощи
– сказал де Кроо.
Ошибки, которые определяют ход века, – МИД Литвы
– заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Агрессия России не имеет границ, – Санду
– подчеркнула Майя Санду.
Посол США о варварских атаках России
– заявила Бриджит Бринк.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников быть более решительными при принятии решений о помощи Украине, в частности в военной сфере. Об этом заявил литовский президент во время саммита ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
"Эти теракты чрезвычайно опасны для энергетической инфраструктуры и мы должны сделать больше", – сказал Науседа.
Он отметил, что вчера лидеры призвали активизироваться, учитывая евроинтеграцию Украины. Однако военная помощь должна оставаться в приоритете.
И мы должны поставить не только боеприпасы, но и ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны, чтобы построить эту стену обороны, потому что это первая стена свободы. Второй стеной будет Европейский Союз,
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что любая атака России является напоминанием, что Украина нуждается в большей помощи со стороны союзников ЕС и НАТО. Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
В частности, когда президент Зеленский вчера разговаривал с нами, он поднял вопрос противовоздушной обороны, очень четко дал нам понять, что если Украина хочет удержаться, если она хочет достичь прогресса на суше, то ей нужно больше с точки зрения противовоздушной обороны – из Европы, из США, из НАТО,
По его словам, Ирландия не может поставить системы ПВО, но будет делать финансовые взносы. Он также добавил, что эти системы важны не для атаки, а для обороны страны.
Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна увеличит помощь украинской армии. Он подчеркнул, что такие массированные атаки показывают незаконность российской войны, передает журналистка 24 Канала в Брюсселе.
Опять-таки эти атаки показывают незаконность российской войны и необходимость того, чтобы мы продолжали оказывать полную и усиленную поддержку Украине,
Он напомнил, что Бельгия присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов за пределами ЕС и выделила на это 200 миллионов евро. Также бельгийское правительство поддерживает использование доходов от российских замороженных активов на военную помощь для Украины.
На массированную атаку отреагировали в МИД Литвы. Там отметили, что задержки в поставках оружия приводят к трагическим последствиям.
Мы "задушили" поставки оружия, мы не смогли предоставить достаточно ПВО, а теперь просим украинцев бездейственно наблюдать, как крылатые ракеты падают на головы их родным. Такие ошибки задают курс всему столетию. И оправданий всему этому нет,
Отреагировала на масштабную атаку 22 марта президент Молдовы Майя Санду. Она подчеркнула, что Украину необходимо обеспечить всем, чтобы ВСУ могли противостоять российской агрессии.
Их агрессия не имеет границ. Украина должна быть обеспечена всем необходимым, чтобы она могла противостоять вторжению и защитить мир в Европе,
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередную российскую атаку и призвала партнеров немедленно усилить поддержку. Госпожа посол также отметила, что вся страна уже второй день подряд содрогается от взрывов из-за российских атак.
Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас,