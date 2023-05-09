Черкасщину атаковали крылатыми ракетами: есть повреждения в коммунальном учреждении

9 мая утром российские оккупанты выпустили ракеты по Украине. Две из них атаковали Черкасскую область.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Однако есть некоторые повреждения.

Важно Россия атаковала Украину в первые часы 9 мая: все, что известно о ракетном обстреле

Россия атаковала ракетами Черкасщину

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что утром 9 мая враг атаковал регион. По предварительным данным, двумя крылатыми ракетами. Сейчас все детали выясняют.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В одном из случаев у нас был незначительный пожар на месте падения. Также взрывной волной повреждены окна в коммунальном заведении,

– отметил глава региона.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что в Черкасской области в лесном массиве возле села Оршанец обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам, Х-101. В результате взрыва возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.

Взрывной волной было повреждено 47 окон здания коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер". Персоналом лечебного учреждения проведена эвакуация 47 пациентов в невредимую часть здания.

В Звенигородском районе обнаружено место падения второй ракеты без последствий.



Последствия ракетной атаки в Черкасской области / фото ОВА

Утренняя атака Украины 9 мая: все, что известно

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Позже горящий обломок потушили.

В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

В воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей. Попаданий нет.

Воронку от вражеских обстрелов обнаружили в Киевской области в одном из районов области. Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5.

Позже обломки крылатой вражеской ракеты обнаружили в одном из районов Киевской области. Части оружия оккупантов упали на поле.

Также части вражеской ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевской области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Воздушных силах сообщали, что оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

В результате силами ПВО было уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них успешно уничтожены.

По данным Воздушных сил ВСУ, наша ПВО уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми российские оккупанты атаковали Украину в ночь на 9 мая.