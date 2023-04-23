Обломков ракеты не нашли: в Харькове произошел пожар на АЗС, когда Россия ударила по городу

Вечером 22 апреля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами из ЗРК С-300. Во время прилетов в городе начался большой пожар в Новобаварском районе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что огонь вспыхнул из-за попадания вражеской ракеты. Однако спасатели говорят, что причина могла быть другой.

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Почему возник пожар

Во время воздушной тревоги на заправке "УкрГазДобыча" произошел пожар. Известно, что взорвались цистерны с газом. К счастью, раненых в результате взрыва и пожара нет.

В настоящее время спасатели устанавливают причины взрыва и пожара на автозаправке в районе Новой Баварии.

Пожар на АЗС в Харькове / Фото Общественное

Интересно, что на месте инцидента не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты вокруг АЗС. По неофициальной информации следователей, взрыв цистерны с газом на заправке, вероятно, не был связан с ракетными обстрелами окупантов.

По состоянию на 23:30 не нашли следов попадания ракеты спасатели и в расположенной рядом лесополосе.

Вскоре в ГСЧС Харькова сообщили, что в 22:19 на улице Баварской возник пожар на территории АЗС. Там горел резервуар с остатками газа на площади в 50 квадратных метров.

К месту происшествия направили сразу 13 пожарно-спасательных подразделений. В 22:45 спасатели локализовали пожар и в 23:53 полностью обуздали его. Причину возникновения возгорания устанавливают.

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