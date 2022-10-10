В Киеве от ракетных прилетов пострадал лев в зоопарке: пытался выбраться из вольера
Источник:Алексей Гончаренко
Сегодня, 10 октября, российские захватчики нанесли массированный удар по территории нашего государства. В результате утренних обстрелов в Киевской области пострадал лев.
Бедное животное очень испугалось громких взрывов и пыталось выбраться из вольера. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале, передает 24 канал .
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Лев получил ранение головы
Так, во время попыток спастись, царь зверей получил ранения. Лев подрался о вольер и повредил себе голову.
От российских обстрелов пострадал лев. Он испугался взрывов и пытался выбраться из вольера, ободрав себе голову,
– сообщил народный депутат.
Кроме того, он подчеркнул, что россияне наносят вред абсолютно всему живому – они хуже вируса.
Добавим, что Киевский зоологический парк общегосударственного значения пока не будет работать. В заведении сообщили, что к такому решению прибегли из-за повышенной опасности в результате российских обстрелов.
"В связи с повышенным уровнем опасности в столице, Киевский зоопарк в настоящее время закрыт для посетителей", – сообщили в зоопарке.
Так также добавили, что о возобновлении работы сообщат отдельно.
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Ракетная атака России по Киеву 10 октября: что известно
- оккупанты с самого утра атакуют ряд украинских городов. В частности, в 8:30 сообщили о прилетах в Шевченковском и Соломенском районах столицы. В результате циничной атаки в Шевченковском районе погибли 8 человек, еще 24 - получили ранения.
- В столице российские захватчики попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась в детскую площадку и теперь там огромная воронка. Также оккупанты пытались разрушить стеклянный мост, но им это не удалось.
- В Киеве и области будут временно отключать свет из-за утренних ракетных ударов со стороны российских военных. Враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ракетных обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и Киевской области.
- Во время воздушной тревоги в Киеве все станции столичного метрополитена работали как укрытие. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время движение поездов на всех линиях киевского метрополитена возобновлено. Кроме того, также возобновил свою работу пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота".