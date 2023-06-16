Путин либо не контролирует собственную армию, либо неадекватный, – Зеленский отреагировал на обстрел Киева

Утром 16 июня страна-террористка нанесла очередной ракетный удар по Киевщине. При этом в то время в столице Украины находились лидеры африканских государств.

Следовательно, такая сумасшедшая идея является свидетельством либо того, что российский диктатор не контролирует собственную армию, либо того, что он и сам – неадекватный. Об этом на пресс-конференции после встречи с лидерами стран Африканского Союза заявил Президент Украины, сообщает 24 Канал.

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Путин – неадекватный человек

Подтверждением таких выводов служит, в частности, то, что лидеры четырех африканских государств прибыли в Киев с "мирной миссией" для урегулирования войны России против Украины

Сегодняшний ракетный удар свидетельствует о том, что либо руководство России, президент Путин не контролирует свою армию, абсолютно не контролирует свои вооруженные силы, включая наемников "Вагнера", потому что они бьют ракетами по лидерам других государств, которые, кстати, после нас решили поехать в государство (17 июня африканские лидеры планируют провести такой же разговор и с Путиным в Санкт-Петербурге – 24 Канал)... или этот человек неадекватный,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, он отметил, что лидер страны-террористки – неадекватный человек, который не готов видеть мир и хочет стереть и разрушить Украину полностью. Следовательно, открытым остается вопрос, какое с человеком с такими намерениями возможно общение и диалог.

Последствия войны России – большое количество кризисов

Также Владимир Зеленский отметил, что сегодня, после более чем года полномасштабного вторжения, некоторые лидеры других государств продолжают называть войну в Украине "кризисом". Однако на самом деле – это не кризис, "это война, последствия которой – большое количество кризисов".

В частности, в результате неспровоцированной кровопролитной войны в Украине уже есть зерновой кризис, у Украины уже украдены тысячи детей, есть массовые захоронения и нет питьевой воды.

Мы в разных ситуациях находимся и поэтому общаться важно, чтобы смотреть на этот кризис как на войну, как на большие страдания для нас и большие потери,

– подчеркнул президент.

Следовательно, не может быть и речи, чтобы заморозить современную войну. Ведь "такая же была история, примерно после 2014 года, уже была история с замороженным конфликтом до прямого диалога с президентом Путиным, который потом просто тратил это время на рост могущества своего государства". Следовательно, во второй раз такого шанса захватнической стране подарить нельзя.

Что Зеленский ответил на "мирный план" африканских лидеров