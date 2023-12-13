Когда может быть следующая атака на Киев: Свитан оценил уровень угрозы

В последние дни Россия уже дважды била по Киеву баллистическими ракетами, но все цели удалось уничтожить. Путину нужен информационный повод, чтобы показать, как он всех побеждает.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, прокомментировав ракетный обстрел Киева 13 декабря и 11 декабря.

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Как отметил Свитан, 14 декабря Владимир Путин собирается организовать так называемую "большую пресс-конференцию", которую в прошлом году отменил. Ему нужен информационный фон, что он якобы побеждает и "держит в страхе" столицу Украины.

В прошлом году Владимир Путин не проводил традиционную пресс-конференцию . Тогда аналитики считали, что он сделал это из-за неудач на фронте.

В этом контексте следует отдавать себе отчет, что еще один такой удар может повториться и в ночь на 14 декабря. Случиться ли он или нет – никто точно не скажет. Но разумно будет подготовиться и в случае тревоги пойти в укрытие.

Масштабной атаки им нет смысла делать. Будет 10 или 100 ракет – создается одинаковый информационный фейерверк. Тут не в количестве ракет смысл. Им нужен видеоряд. Вряд ли будет масштабная атака. Но точно что-то может быть,

– сказал Свитан.

Параллельно могут начаться новые наступательные действия на Востоке. Тут под атаку способен попасть любой участок: от Купянска – до Угледара. Сейчас почва несколько промерзла, поэтому оккупанты могут попытаться активнее применить собственную технику. Но результат уже ясен – будет много уничтоженных российских БМП, танков и т.д.

Он может начать предпринимать наступательные действия, чтобы подчеркнуть "ореол сильного Путина", который хочет послать куда-то россиян с этим своим посланием,

– сказал Свитан.

Обстрел Киева 13 декабря: коротко