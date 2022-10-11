Ракетный обстрел Львова: известно о пострадавшем

Оккупанты уже второй день подряд наносят массированные удары по Украине. Вражеские ракеты долетают и до Западной Украины, в том числе и во Львов.

Враг 11 октября также нанес удары по городу. Подробности сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Важно Массированная ракетная атака 10 октября: возросло количество погибших

Городской голова отметил, что, предварительно, в результате ракетного удара травмирован один человек. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. По словам Садового, ранение получил 53-летний мужчина, работающий на объекте критической инфраструктуры.

У него осколочное ранение. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили лечиться амбулаторно.

Что известно о новой атаке по Львову

11 октября произошла очередная атака российских военных по Львову. Она была ориентирована на объекты критической инфраструктуры города. В результате обстрела во Львове возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Садовый сообщил, что в результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Перебои с водоснабжением возникли в:

Сиховском,

Франковском районах города.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области прогремело 3 взрыва на двух объектах энергетики. Информация о пострадавших пока не поступала.

Зачем Путин устроил массированный ракетный обстрел Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что массированный ракетный обстрел Украины Владимиру Путину был необходим для того, чтобы изменить общественное мнение в России и фактически выполнить требования своих пропагандистов. Однако на самом деле никаких целей диктатор не достиг.

Арестович рассказал, что Путин искал повод для эскалации. Она ему нужна для того, чтобы справиться с общественным мнением у себя в стране, продемонстрировать уверенность и волю к победе. Также Путин расширил агрессию еще на 8 областей, 16 городов. Однако это очередная глупость в их исполнении. Они влупили примерно 300 миллионов долларов в сутки, примерно 200 миллионов были сбиты.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал свою версию того, почему российские захватчики массово атакуют нашу землю. По его словам, на это есть 3 причины:

россияне пытаются морально истощить наших граждан;

очередные попытки противника найти наши слабые места;

они просто нелогичные идиоты, что, скорее всего, очень вероятно.

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