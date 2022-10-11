Ворог 11 жовтня також завдав ударів по місту. Деталі повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Важливо Масована ракетна атака 10 жовтня: зросла кількість загиблих

Міський голова зазначив, що, попередньо, внаслідок ракетного удару травмовано одну людину. Її стан лікарі оцінюють як середньої важкості. За словами Садового, поранення отримав 53-річний чоловік, який працює на об'єкті критичної інфраструктури.

У нього осколкове поранення. Медики надали йому всю необхідну допомогу і відпустили лікуватися амбулаторно.

Що відомо про нову атаку по Львову

11 жовтня сталася чергова атака російських військових по Львову. Вона була спрямована на об'єкти критичної інфраструктури міста. Унаслідок обстрілу у Львові виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням.

Садовий повідомив, що внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії. Перебої з водопостачанням виникли у:

Сихівському,

Франківському районах міста.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині прогриміло 3 вибухи на двох об'єктах енергетики. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Навіщо Путін влаштував масований ракетний обстріл України

Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що масований ракетний обстріл України Владіміру Путіну був необхідний для того, щоб змінити суспільну думку в Росії і фактично виконати вимоги своїх пропагандистів. Однак насправді жодних цілей диктатор не досягнув.

Арестович розповів, що Путін шукав привід для ескалації. Вона йому потрібна для того, щоб упоратись з суспільною думкою у себе у країні, продемонструвати впевненість і волю до перемоги. Також Путін розширив агресію ще на 8 областей, 16 міст. Однак це чергова дурість у їхньому виконані. Вони влупили приблизно 300 мільйонів доларів за добу, приблизно 200 мільйонів було збито.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів свою версію того, чому російські загарбники масово атакують різні області України. За його словами, на це є 3 причини:

росіяни намагаються морально виснажити наших громадян;

чергові спроби противника знайти наші слабкі місця;

вони просто нелогічні ідіоти, що, швидше за все, дуже вірогідно.

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