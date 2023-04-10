В Воздушных силах оценили возможность атаки врага на Пасху
Теоретически враг может готовить атаку по Украине на Пасху. Ведь угроза ракетных обстрелов есть в любое время.
В эфире национального телемарафона Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что прежде всего каждый празднует Пасху по-разному. Кто-то ее уже отпраздновал. Однако теоретически враг может атаковать 16 – 17 апреля, а может и не атаковать. Об этом пишет 24 Канал.
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Могут ли оккупанты атаковать на Пасху
Юрий Игнат отметил, что к ракетной атаке россиян нужно быть готовыми в любое время.
Страна, которая использует религию как оружие массового поражения, на сегодня я так называю Московский Патриархат, может сделать это (атаковать – 24 Канал) и на Пасху, а может и не сделать,
– сказал Игнат.
По его словам, невозможно ответить на то, стоит ли от россиян ожидать ракетной атаки именно на Пасху, ведь признаки подготовки врага к ударам есть всегда.
То, что корабли выходят-заходят, самолеты тоже на аэродромах их базирования. Они рассредоточили стратегическую авиацию, но есть информация у нас и от наших партнеров, где находятся самолеты, в каком количестве, есть ли ракеты возле них. Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время,
– отметил Игнат.
В Кремле начали ныть о "Пасхальном перемирии"
- Кремль цинично заявил, что хочет договориться с Украиной о "Пасхальном перемирии" на праздник. Оккупанты жалуются, что столкнулись с "нежеланием Украины соблюдать такой режим".
- В Москве уже не в первый раз пытаются манипулировать на религиозных праздниках. В частности, ранее в Москве в одностороннем порядке заявили о "перемирии" на Рождество в 2023 году, однако сами же его нарушили, обстреляв Бахмут.
- Также Россия нарушала любые договоренности о "перемирии" еще до полномасштабного вторжения в Украину. Теперь Киев отказывается от любого перемирия с врагом, поскольку российскому военно-политическому руководству нельзя верить.
- В ISW также уверены, что Россия может использовать приближение к Пасхе и цинично предложить на праздник "прекратить огонь", чтобы дискредитировать Украину на международной арене.