Россияне выпустили 10 ракет по Николаеву: атаковали порт и производственную инфраструктуру

Российские войска под утро 2 июля выпустили по Николаеву сразу 10 ракет. Они атаковали сразу несколько объектов инфраструктуры, среди которых был порт.

Уже известно, какими ракетами и откуда нанесли удар. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Откуда выпустили ракеты по Николаеву

Россияне нанесли удары с территории оккупированной Херсонщины. Это было 10 боеприпасов типа "Оникс", которые запустил ракетный комплекс "Бастион". Их чаще всего оккупанты используют именно на южном направлении.

В который раз атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города. Также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших уточняется,

– рассказали в ОК "Юг".

Воронка от одной из ракет в Николаеве / Фото с телеграма Александра Сенкевича

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что атака началась в полпятого утра. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали. В Военной комендатуре обороны Николаева тоже это прокомментировали. Там подчеркнули, что большинство ракет "легли" в пригороде.

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Детальнее о ситуации на Юге по состоянию на 13 часов 2 июля: смотрите видео

Предыдущая ужасная атака на Николаев

После 7 часов утра 29 июня российские войска тоже ударили городу 10 ракетами. Одну из них направили по точным координатам в крышу жилого дома. В результате взрыва разрушились квартиры сразу на нескольких этажах.

Сначала сообщили о двух погибших и трех пострадавших. Однако спасатели продолжали разбирать завалы и уже за несколько часов их стало становиться значительно больше. Среди погибших была 6-летняя девочка, которую российская ракета убили в кроватке. Подробнее об этом циничном ударе – по ссылке.

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