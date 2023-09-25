"Акт мести и возмездия": в ВСУ заявили, что Россия сосредоточила в Черном море 7 кораблей

Российские военные ночью 25 сентября нанесли ракетный удар по Украине. Оккупанты атаковали Одесскую область из акватории Черного моря и оккупированного Крыма.

Для атаки россияне использовали 12 крылатых ракет типа "Калибр". Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты атаковали с судов "Ингушетия" и "Старый Оскол", пишет 24 Канал.

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Россия вывела в Черное море два ракетоносителя

По его словам, российские корабли традиционно вышли в темноте и "отработали куда попало". Как сказал Плетенчук, сейчас в акватории Черного моря находятся два ракетоносителя.

Речь идет о малом ракетном корабле "Ингушетия" и дизель-электрической подлодке "Старый Оскол". Как сообщил капитан 3 ранга, общий залп может составлять до 12 ракет.

Он обратил внимание, что впервые в Черном море фиксируют присутствие сразу 7 кораблей, хотя в последнее время россияне выводили 3 – 4 судна.

Они пытаются такой акт мести якобы возмездия совершить. Это их обычная тактика. Они очень любят символизм – это для них все. В принципе ничего нового в их тактике мы не увидели на этот раз,

– резюмировал Плетенчук.

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