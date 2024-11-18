Не только дома: в Одессе под вражеский удар попали также университет и админздание

Российская армия днем 18 ноября обстреляла Одессу баллистикой, попав по жилому району. В результате вражеской атаки пострадали не только дома, но и университет и админздание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале. В городе после вражеской атаки также есть погибшие.

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Что пострадало в Одессе после российской атаки

Владимир Зеленский отметил, что российская армия ударила баллистикой по жилому району Одессы, был прилет на стоянку.

Поврежден многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким,

– написал президент.

Он также подчеркнул, что почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.

К слову, в сети писали, что якобы одна из вражеских ракет, которая летела на Одессу, не взорвалась и застряла в здании учебного заведения города. Глава Одесской ОВА Олег Кипер опроверг эту информацию и подчеркнул, что упала часть ракеты, предварительно "Искандера".

В сети также появились ужасные кадры с места, куда попала вражеская ракета. На видео можно увидеть, как горят дома, посреди улицы лежат тела погибших людей и куча строительного мусора.