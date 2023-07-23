Россия снова ударила по иностранному представительству: в Одессе пострадало консульство Греции
Источник:Владимир Зеленский
В течение недели Россия уже в пятый раз атаковала Одессу. Это уже второй раз, когда из-за российской агрессии в этом городе консульства получают повреждения.
Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам сообщил, что консульство Греции в Одессе пострадало. Это произошло во время ракетной атаки России в ночь на 23 июля.
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Что сказал Зеленский
По словам украинского лидера, в Одессе повреждено около 50 домов. 25 из них являются памятками архитектуры. Украинский лидер напомнил, что исторический центр, в который попали захватчики, является мировым наследием, взятым под свою защиту ЮНЕСКО.
Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Всего три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая,
– заявил президент.
Ликвидация последствий атаки в Одессе продолжается весь день. Зеленский поблагодарил всех, кто разбирает завалы и помогает пострадавшим. Он подчеркнул, что оккупанты специально выпустили по городу 19 ракет разных типов, чтобы усложнить работу нашей ПВО и нанести больше разрушений.
Глава государства сообщил об 1 погибшем человеке в результате российского террора и выразил соболезнования родным и близким жертвы. Он заявил, что среди 20 травмированных людей четверо детей. Среди них двое 17-летних и 2 ребенка в возрасте 11 и 12 лет соответственно.
Кроме этого Зеленский назвал ракетный удар по Одессе очередным проявлением российского зла и поблагодарил тех представителей мирового сообщества, которые уже осудили действия страны-агрессорки. Он призвал не допустить, чтобы люди привыкали к террористическим атакам.
Иностранные консульства страдают от агрессии России против Украины
- Не так давно российские захватчики повредили консульство Китая. Это произошло в ночь на 20 июля, когда они снова атаковали Одессу.
- Это дипломатическое представительство КНР отвечает за развитие и поддержание отношений между Пекином и Киевом. К счастью, никто из людей в этом здании не пострадал.
- Впоследствии в китайском МИДе подтвердили, что в их генконсульстве взрывной волной выбило окна. Также повредилась стена здания.
- Представитель МИД Китая добавил, что ситуация в Украине остается в поле зрения Пекина. КНР будет делать все возможное, чтобы их дипломаты и граждане нашего государства были в безопасности. В то же время, он не осудил действия России и уклонился от ответа на вопрос о демарше Пекина против государства-террориста.