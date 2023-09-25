Было ощущение, что дом сложится, – волонтер рассказала, как пережила ночной обстрел Одессы

Россия ночью 25 сентября ударила по припортовой инфраструктуре Одесской области. Местная волонтер Екатерина Ножевникова поделилась тем, как она пережила атаку.

Россия 25 сентября нанесла террористический удар по Одессе. По словам волонтера, эта ночь сопровождалась свистением ракет, звуком "Шахедов", взрывами и выстрелами.

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"Было просто ужасно"

Екатерина написала, что "пыталась залезть на ручки к кому угодно, только бы все это закончилось".

Было такое ощущение, что мой дом ночью просто сложится,

– поделилась женщина.

А потом она смотрела как горит здание, где волонтер провела почти 10 лет, когда работала в туристической компании – на здание Морвокзала.

"На место, где мы все детство встречали нашего отца из рейсов. Где на 17 причале, мы с сестрой прожили несколько месяцев на паруснике "Дружба", на котором наш отец работал и все наши друзья завидовали нам как дураки", – рассказала она.

Также Екатерина написала, что смотрела, как горел отель. По ее словам, хотя одесситы не очень его любили, смотреть на это увольнение все равно было ужасно.

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