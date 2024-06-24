Россия ударила по Одессе ракетами: сколько людей пострадало

Российские войска атаковали Одессу сегодня утром, 24 июня. Зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, пострадали люди.

На месте атаки работают соответствующие службы. Количество пострадавших мирных жителей растет.

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Что известно о пострадавших в Одессе

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер по состоянию на 10:00 сообщил о 3 пострадавших.

"Сейчас известно о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчинах 50 и 58 лет. Раненые госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – сообщил руководитель ОВА.

Ликвидация последствий атаки врага продолжается.

Спасатель добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спас собаку, которая была под завалами.



Из-под завалов спасена собака / Фото из телеграма Труханова