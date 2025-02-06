Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя городского головы Полтавы Леси Марталишвили, которую цитирует Общественное. Россия цинично ударила по городу сверхзвуковой ракетой, в результате чего была сильно повреждена многоэтажка. Из-за вражеской атаки погибли 14 человек, а 17 – пострадали.
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Пострадавшие полтавчане находятся на стационарном лечении
Как доложила заместитель городского головы во время заседания исполнительного комитета, 5 человек находятся в областной клинической больнице, 4 – в городских больницах. Четверо пострадавших находятся в реанимации. В дальнейшем врачи первичного звена медицины будут оказывать сопровождение пострадавшим семьям.
Всего после атаки России по жилому дому к врачам обратились 19 полтавчан. 12 были госпитализированы в реанимационное и другие отделения. В городском совете отметили, что все пациенты обеспечены необходимыми средствами и лекарствами.
Что известно о погибших в результате ракетного удара по Полтаве
Среди 14 погибших были дети. Россияне убили в Полтаве целые семьи и даже животных.
- В результате атаки российской ракеты погибла семья Яворских: мама, папа и 9-летний ребенок. Мама Елена Яворская работала в контакт-центре "Новой Почты", имела образование учительницы биологии, а ее дочь Софийка была активной читательницей местной библиотеки.
- Среди погибших есть полтавский волонтер Анжела Дарбинян, которая умерла вместе с собакой.
- В больнице умерла в результате получения тяжелых травм умерла медсестра Елена Скляр. Она работала в областном кожно-венерологическом диспансере.
- В результате атаки также погибла актриса и соавтор постановок "Театра Современного Диалога" Анастасия Кольвах. Девушка активно волонтерила в Артпространстве "Культура" и работала в ИТ-компании.
- В результате ракетного удара по Полтаве погибла семья Запишных. Супруги работали в авиаконструкторском бюро и организовывали игротеки. В семье было двое детей – Диана и Даниил.