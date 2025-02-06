Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міського голови Полтави Лесі Марталішвілі, яку цитує Суспільне. Росія цинічно вдарила по місту надзвуковою ракетою, в результаті чого була сильно пошкоджена багатоповерхівка. Через ворожу атаку загинули 14 людей, а 17 – постраждали.

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Постраждалі полтавці знаходяться на стаціонарному лікуванні

Як доповіла заступниця міського голови під час засідання виконавчого комітету, 5 людей перебувають в обласній клінічній лікарні, 4 – у міських лікарнях. Четверо постраждалих знаходяться в реанімації. Надалі лікарі первинної ланки медицини будуть надавати супровід постраждалим родинам.

Загалом після атаки Росії по житловому будинку до лікарів звернулися 19 полтавці. 12 були госпіталізовані до реанімаційного та інших відділень. У міській раді зазначили, що всі пацієнти забезпечені необхідними засобами та ліками.

Що відомо про загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві

Серед 14 загиблих були діти. Росіяни вбили у Полтаві цілі родини та навіть тварин.