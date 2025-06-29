Ракетный обстрел продолжается: взрывы слышны в Ивано-Франковске, под угрозой Бурштын

Ивано-Франковская область оказалась под ракетным ударом ночью 29 июня. Воздушные силы писали об угрозе для Бурштына.

В общем массированная комбинированная атака врага сосредоточилась на Западе страны. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Ивано-Франковске 29 июня: что известно

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 01:37 ночью 29 июня во время массированной воздушной атаки российской армии. Стало известно из сообщений мониторинговых сообществ и Воздушных сил, что Украине угрожают БпЛА, баллистика и крылатые ракеты.

После 4 утра Воздушные силы писали о ракетах с Ту-95МС, которые направлялись в Ивано-Франковскую область. Впоследствии в самом Ивано-Франковске услышали взрывы. Также известно, что под угрозой ракетной атаки находился Бурштын.

Местные жители в социальных сетях сообщали о звуках взрывов. Более подробной информации пока нет. По сообщениям Воздушных сил, атака на Запад Украины и другие регионы продолжается, воздушная тревога по всей стране.

Перед этим ударные БПЛА массированно атаковали Львов, там слышали громкие взрывы. Городу угрожали и ракеты. О взрывах писали также из Ровно, Киевской, Полтавской области, под особенно сильным ударом оказался Кременчуг.

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