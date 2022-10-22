Одну ракету сбила ПВО: сколько российских снарядов попали в Ровно и какая сейчас ситуация
Утром 22 октября Россия атаковала Ровенщину. Украинской ПВО удалось сбить одну ракету, однако 3 добрались к цели и попали в объект энергетической инфраструктуры.
В 18 общинах исчез свет
Об этом 24 каналу рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. По его словам, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Но вместе с тем в результате атаки почти 175 тысяч абонентов в 18 территориальных общинах остались без света.
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В настоящее время ГСЧС успешно закончила тушение пожара, а работы по восстановлению электроснабжения жителям области продолжаются. Коммунальщикам удалось вернуть свет в дома 64 тысяч абонентов. Впрочем, еще более 100 тысяч потребителей остаются без электричества, ведь сеть серьезно повреждена. Поэтому работы будут продолжаться круглосуточно, чтобы как можно скорее ликвидировать повреждения.
В результате обстрела возник пожар / Фото Виталия Коваля
Не работала система оповещения
По причине того, что большая часть области была обесточена, не работала и система оповещения об опасности удара с воздуха. Впрочем, как рассказал Коваль, в Ровенской области справились с этим, применив альтернативные средства. В частности, патрульная полиция и сотрудники ГСЧС на спецавтомобилях ездили по городу и сообщали о воздушной тревоге. Кроме того, людей информировали через мобильные приложения и радио. Сейчас же у большинства точек информирования уже есть электроэнергия, то есть сирены могут включаться в случае тревоги.
Ситуация с водой
Председатель Ровенской ОВА отметил, что после ударов хорошо показала себя система альтернативного питания в медицинских и социальных учреждениях. Там были перебои с поставкой воды, но водоканал подал питьевую воду в эти заведения автомобилями. В настоящее время водоснабжение восстановлено и проблем с этим нет.
В каком состоянии энергосистема Ровенской области
Виталий Коваль напомнил, что с начала полномасштабной войны оккупанты нанесли уже 14 ракетных ударов по Ровенщине. Предыдущие прилеты были 10 октября во время массированной атаки Украины. С тех пор попаданий в регионе не было, но работала противовоздушная оборона – сбили 2 ракеты и 2 беспилотника.
Однако сегодня россиянам все же удалось поразить критические объекты. Руководитель Ровенской области отметил, что в целом система работает. Важно, что "Укрэнерго" и облэнерго успешно работают с разгрузкой и нагрузкой системы.
Уверены, что приложим все усилия и последствия будут преодолены. Но прошу жителей области набраться терпения, потому что, к сожалению, разрушения масштабны,
– подытожил председатель ОВА.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль о ракетных ударах 22 октября: смотрите видео
Очередная ракетная атака по Украине: что известно
- Утром 22 октября россияне снова массированно обстреляли Украину. Уже традиционно главными целями оккупантов стали объекты критической инфраструктуры. Ее повредили не только в Ровенской области.
- В частности, враг попал в энергетический объект в Луцке, в результате чего без электричества осталось пол города, повредило гражданское здание, а один человек получил ожоги.
- На Хмельнитчине были прилеты в Хмельницком и Шепетовском районах. Там также частично пропал свет.
- Кроме того, пострадали объекты энергетики в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.