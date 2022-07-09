Ракетный удар по Сергеевке в Одесской области: количество жертв возросло

1 июля российская армия нанесла очередной удар по Одесщине. На этот раз "прилетело" по селе Сергеевка.

Число жертв в результате удара по Сергеевке возросло

В результате циничного обстрела врага погибли более 20 человек. Утром 9 июля представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что количество жертв возросло.

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В результате российского ракетного удара 1 июля в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района в Одесской области количество жертв возросло до 22 человек.

7 июля в больнице скончалась 53-летняя сотрудница базы отдыха, получившая ранения во время ракетной атаки россии на Сергеевку. Так, количество погибших возросло до 22. Вечная память погибшим от рашистской агрессии украинцам!

– сообщил Братчук.

Атака на Сергеевку 1 июля: что известно

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