Россия массированно обстреляла Украину ракетами: где ночью работала ПВО

Российские оккупанты ночью 27 августа совершили очередной массированный ракетный обстрел нашего государства. В нескольких областях Украины сообщалось о работе противовоздушной обороны.

Именно наши защитники неба делают все необходимое, чтобы защитить всех граждан нашей страны от негативных последствий, которые могут повлечь за собой ракетные удары захватчиков. Где именно работала украинская ПВО ночью 27 августа – разбирался 24 Канал.

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В Киевской области работала ПВО

О работе украинской противовоздушной работы около 5 утра сообщалось и в Киевской городской военной администрации. Там отметили, что военные сбивают российские ракеты, следующие в столицу.

"На подступах к Киеву работает ПВО", – отметили в администрации.

Впоследствии начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что все вражеские цели, двигавшиеся на Киев, уничтожило украинское ПВО. В то же время, он призвал дождаться официальной информации о количестве сбитых целей от Воздушных сил.

По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений. Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги,

– подчеркнул он.

Попко заверил, что наше государство победит в войне. Кроме этого, он попросил поблагодарить воинов ПВО, Силы обороны и авиации.

ПВО работала и в Черкасской области

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец около 4 часов 34 минут рассказал, что в области сбивают враждебные целые наши защитники. Он также попросил людей не преподавать их работу в сети.

Внимание. Повышенная опасность. В области работает ПВО,

– сказал он.

В конце концов, около 6:22 по всей области раздался отбой воздушной тревоги. Относительно количества сбитых враждебных целей в Черкасской ОВА пока ничего не комментировали.

Во Львовской области тоже сообщали о работе ПВО

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий около 6 часов 13 минут заявил, что в области работают украинские защитники неба.

"Львовская область! Оставайтесь в укрытиях до отбоя", – подчеркнул он.

Опасность прошла в 6.24, когда во Львовской области объявили об отбое воздушной тревоги.

Что известно о воздушной тревоге 27 августа