Жуткий ракетный обстрел Винницы: все что известно об атаке врага 14 июля

российские захватчики нанесли ракетный удар по Виннице. Оккупанты выпустили несколько ракет, три из которых попали в гражданский объект возле Дома быта "Юбилейный".

24 канал собрал всю информацию о жутком ракетном ударе по Виннице, который унес жизни мирных жителей.

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Атаковали после воздушной тревоги

В 10:13 в Винницкой области раздалась воздушная тревога. Через пол часа, в 10:46 появилась информация о взрыве, который прогремел в областном центре. За считанные минуты это подтвердили в городском совете. Там отметили сразу несколько взрывов.

"Прилеты" по городу в 11:02 подтвердил мэр Винницы Сергей Моргунов. Он попросил жителей города не делиться информацией, касающейся локации ракетного удара, а также масштабов разрушений, которые нанес враг.

К счастью, не все вражеские ракеты попали в цели. Четыре из них удалось сбить силам ПВО. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

На место атаки сразу отправили сотрудников экстренных служб. Вскоре корреспонденты Суспильного сообщили о том, что в Виннице работают ГСЧС, спасатели, а также скорая помощь.

Есть погибшие и раненые

Спасательные операции на месте продолжаются. Для поиска пропавших звоните по номерам 67-01-20 или 103.

К сожалению, в результате ракетного удара не обошлось без жертв. Как отметил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, известно о погибших и раненых. По состоянию на 11:19 их количество только уточнялось.

Вскоре глава Нацполиции Украины Игорь Клименко предоставил дополнительные сведения об атаке. Он отметил, что по предварительной информации российские военные тремя ракетами попали в здание, в котором находились офисные помещения. Кроме того, поврежден Дом офицеров и жилые дома, расположенные поблизости.

По состоянию на 11:28 известно о шести раненых, а также двух погибших. К сожалению, среди них – маленький ребенок. А уже в 12:05 в ОП сообщили о том, что ракетный удар унес 8 жизней. По состоянию на 12.30 известно уже о 12 погибших.

Известно также о том, что в результате "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от него перекинулся также на стоянку с автомобилями. В результате загорелись около 50 автомобилей. Ликвидацией пламени уже занимаются пожарные.

Жуткие последствия атаки

В ГСЧС показали последствия ракетного удара возле Дома быта "Юбилейный". Заметим, что атака была столь масштабной, что на место происшествия прибыло 90 спасателей. Они занимаются ликвидацией последствий обстрелов и поиском людей.

Последствия ракетных обстрелов Винницы 14 июля / Фото пресс-службы ГСЧС

Очевидцы сняли последствия ракетного удара по Виннице: смотрите видео

В ОП ракетный удар назвали террористической атакой

Так на обстрел города отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что россия совершила очередной террористический акт.

Высокопоставленный чиновник вспомнил все зверства, которые на протяжении четырех месяцев совершали оккупанты. Речь идет и об обстрелах жилых домов, и разбомбленном драмтеатре в Мариуполе, а также об атаке по торговому центру в Кременчуге. Он подчеркнул, что россия должна быть наконец признана страной-спонсором терроризма.

Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что враг нанес ракетный удар по центру Винницы.

Каждый день россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, как не открытый террористический акт?,

– подчеркнул Зеленский.