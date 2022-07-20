8 пациентов до сих пор в тяжелом состоянии: что известно о пострадавших от атаки на Винницу

российские оккупанты 14 июля нанесли кровавый ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли более 20 человек. Еще 55 человек продолжают лечиться после обстрела врага.

Часть пострадавших лечат за границей

О пострадавших в результате ракетной атаки россиян рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения и реабилитации ОВА Татьяна Бондаренко. Она сообщила, что 55 раненых продолжают лечиться в больницах Винницкой области.

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Сообщается, что 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Впрочем, остается критическим состояние 20-летней девушки, имеющей 98% ожогов тела.

Также в тяжелом состоянии врач из "Нейромеда": он сейчас находится на лечении за границей.

Восемь пациентов перевели в учреждения здравоохранения города Львова. В ближайшее время они будут транспортированы в медицинские учреждения европейских стран. В настоящее время три из них уже доставлены в клиники Польши и Германии. В их числе и один ребенок. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Министерством здравоохранения Украины,

– рассказала Татьяна Бондаренко.

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