Массовый ракетный обстрел Запорожья: какое количество погибших и пострадавших

В ночь на 9 октября российские войска снова атаковали Запорожье, зафиксирован десяток прилетов. Пострадали десятки человек, 12 погибли

Россияне применяли тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По информации Запорожской ОВА, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.

Внимание Разрушен целый подъезд: ГСЧС показала ужасные фото после удара по Запорожью

Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья.

Частично разрушен 9-этажный дом.

Разрушены 5 частных домов.

Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.



Разрушены жилые дома в результате обстрела Запорожья / Фото Александр Старух

Что известно о количестве погибших

По уточненным данным главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, в результате атаки погибли 12 человек. Госпитализированы 49 пострадавших, из них 6 детей.

В ОВА отметили, что уточняют информацию о погибших и раненых. Под завалами все еще могут находиться люди. На местах происшествия идет спасательная операция.

Старух сообщил, что удалось спасти 8 человек.

Предварительно секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщал о 17 погибших. Тем не менее, подтверждено 12 жертв.

В каком состоянии пострадавшие

По информации Куртева, среди госпитализированных граждан 35 человек в состоянии средней тяжести. На амбулаторном лечении находятся 12 человек.

Среди госпитализированных есть два ребенка. Они – в легком состоянии. На амбулаторном лечении находятся 12 человек.

Пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью в травматологический пункт.



Под завалами домов все еще могут быть люди / Фото Александр Старух

На местах работают соответствующие службы / Фото Александр Старух

Важно! ГСЧС Запорожья привлекла для проведения аварийно-спасательных работ 110 специалистов. Также на месте работает 24 единицы специальной техники.

Людей призвали воздержаться от посещения мест обстрелов из-за угрозы повторных атак.

Ракетные обстрелы Запорожья

6 октября оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам Запорожья. В результате атаки по жилым домам погибли 19 мирных жителей.

Кстати, завалы домов до сих пор разбирают.

Больше об этом – накануне россияне также атаковали Запорожье: смотрите видео