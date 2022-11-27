Прямо по "биолаборатории": россияне атаковали страусиную ферму в Запорожской области
Россияне продолжают терроризировать обстрелами украинские города. В ночь на 27 ноября российские захватчики атаковали ракетами Запорожье.
Оккупанты выпустили по городу несколько ракет. Около двух ночи в Запорожье и окрестностях услышали несколько взрывов.
Читайте также В Кривом Роге раздались взрывы: прилеты по транспортной инфраструктуре
Российская ракета попала в страусиную ферму
Часть вражеских ракет упала в поле. Однако не обошлось без прилетов. В пригороде Запорожья ракета С-300 попала на территорию агропредприятия.
На месте попадания возник пожар. В результате ракетного удара были повреждены несколько зданий, в одном из которых находился цех по производству топливных брикетов. Также повреждено помещение, в котором находилась страусиная ферма.
Вероятно, разведка россиян узнала, что там американская биолаборатория, где выращивают боевых страусов. Поэтому россияне решили их атаковать,
– иронично отметил корреспондент из Запорожья.
По информации руководителей агропредприятия, к счастью, птицы не погибли. Однако некоторые страусы получили ранения, их жизни ничего не угрожает.
ВСУ поражают вражеские объекты в тылу врага
В то же время, Вооруженные Силы Украины не дают оккупантам расслабиться на Запорожском направлении. В частности, Генштаб подтвердил, что в течение предыдущих суток зафиксированы огневые поражения объектов врага вблизи оккупированных Мелитополя, Пологов и Михайловки. В результате успешных атак ВСУ:
- более 100 оккупантов получили ранения;
- уничтожены 10 единиц техники россиян;
- ликвидированы 2 склада боеприпасов.
Число погибших среди российских захватчиков пока уточняется. Благодаря хорошей работе разведки украинские военные узнают о новых и новых целях оккупантов и наносят артиллерийские удары по объектам глубоко в тылу врага.
Россияне ждут наступления ВСУ в Запорожье: смотрите видео
Что происходит в Запорожской области: коротко
- В ночь на 23 ноября российские оккупанты обстреляли роддом в Запорожье, в результате чего погиб младенец. Малыш даже не успел получить свидетельство о рождении.
- Наши защитники делают все возможное, чтобы враг заплатил за те преступления, которые он совершает в Украине. Так, ВСУ удалось уничтожить ЗРК С-300 россиян, которым они забрали жизни младенца.
- Россияне продолжают цинично издеваться над украинцами на оккупированных территориях. Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, людей забирают в плен и пытают. В частности, одну женщину больше недели держали в морском контейнере, к мужчинам применяют пытки с электричеством.