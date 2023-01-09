Неядерный ракетный потенциал России подорван, – военный эксперт о массированных атаках врага

Россия и Беларусь проведут совместные авиационные учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. В этот период существует угроза новых массированных ракетных атак по Украине.

Впрочем, в России с ракетами не все так хорошо, как бы хотел показать враг. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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По данным аналитиков Defense Express, во время последней ракетной атаки по Украине 31 декабря россияне использовали ракеты, которые изготовили совсем недавно.

По словам Черника, запасы ракет в России постепенно иссякают. А производить новые оккупантам очень сложно из-за санкций.

"В общей сложности до 40% всего современного российского ВПК комплектовалось за счет импортных деталей. В частности, их самая мощная и опасная ракета Х-47М2 "Кинжал" имеет у себя на борту 130 таких приборов. Это невероятно много", – сказал Черник.

Помешают ли западные санкции производству ракету

По его словам, Россия уже ощутила последствия санкций. Однако Москве удается придумывать схемы, чтобы окольными путями раздобыть нужные компоненты для производства ракетного оружия.

"Вся планета Земля – это огромный рынок. Можно получить полупроводники или микроэлектронику через 2 – 3 промежуточные цепочки. Например, заказать нужные детали где-то на островах Науру, затем перезаключить договоры через Боливию или Перу и даже дальше закупить что-нибудь в США", – отметил военный эксперт.

Черник отметил, что все это – это такая уж сложная процедура. Хорошая новость для Украины состоит в том, что сейчас США работают над тем, чтобы прикрыть эти обходные пути для России.

"Однако Россия все равно закрывает до 15 – 20% своих потребностей. К сожалению, россияне и дальше могут строить самые современные комплексы Х-101 и 3М14 "Калибр", – сказал Черник.

Петр Черник рассказал о состоянии ракетного потенциала России: смотрите видео

Россияне уже не смогут производить некоторые виды ракет

Впрочем, страна-агрессор не может пополнить свои ракетные запасы настолько, насколько ей нужно.

Петр Черник Военный эксперт Основной неядерный стратегический ракетный потенциал России однозначно подорван. А самые тяжелые и досадные ракеты Х-22 с боевой частью 960 килограммов Россия уже вообще строить не сможет. Россияне достреляют те остатки, которые еще есть – и точка.

В то же время, по словам военного эксперта, россияне в среднем способны производить около 40 ракет в месяц. Даже это довольно много, поэтому расслаблять не стоит.

"Однако это однозначно не переломит ход войны. Если 5,5 тысяч пусков ракет с начала полномасштабной войны этого не сделали, то еще несколько залпов точно ничего не изменят", – сказал Черник.

Уголовная психология россиян

В ходе ракетных атак по Украине Россия использует свои ресурсы совсем нелогично. К примеру, россияне запускают ракеты Х-101, стоимость каждой из которых может достигать 13 миллионов долларов. По словам военного эксперта, оккупантов это не волнует.

Петр Черник Военный эксперт Для россиян главная цель в этой войне – нанести как можно больший вред украинцам. Они действуют по классике криминальной психологии. Если условно бандиты не могут отобрать магазин у успешного бизнесмена, то они сожгут этот магазин. Именно так мыслят россияне.

Черник добавил, что так было всегда. По его словам, в истории России нет ни одного примера правильного подхода к боевым действиям как в отношении собственного народа, так и тех, кого они стремятся поработить.

"Американский генерал Джордж Паттон, руководивший Третьей армией США во время Второй мировой войны, писал в своем письме к жене: "Россияне – это варвары, не уважающие человеческую жизнь и хронически больные алкоголизмом". С тех пор ничего не изменилось", – подчеркнул военный эксперт.

Сколько ракет осталось в России: коротко