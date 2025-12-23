Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТРО Тарас Березовец, отметив, что Россия начала запускать значительно меньше ракет во время воздушных атак. При этом возросло количество беспилотников.

Как изменились ракетные удары?

Как отметил Березовец, если в 2022 – 2023 годах враг мог запускать и по 100 различных ракет во время одной атаки, то сейчас речь идет преимущественно о 30 единицах. Судя по всему, если говорить о крылатых ракетах, то они их фактически запускают с конвейера. Что изготовили – то запустили.

При этом Россия смогла нарастить производство "Шахедов". Сейчас во время одной атаки может лететь несколько сотен различных беспилотников.

Враг может в случае накопления использовать от 500 – до 1000 беспилотников. Сегодня там запустили более 600 беспилотников различных типов. Но в целом противник ограничен возможностями проведения таких атак. Как правило, они могут осуществлять их раз в 5 – 7 дней,

– сказал Березовец.

Обратите внимание! Во время атаки в ночь на 23 декабря враг запустил 635 ударных беспилотников. Также по Украине летело 35 крылатых ракет и 3 – аэробаллистические "Кинжалы".

В каком состоянии украинская ПВО?