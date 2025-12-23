Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець, зауваживши, що Росія почала запускати значно менше ракет під час повітряних атак. При цьому зросла кількість безпілотників.

Дивіться також 13 регіонів під ударом: які наслідки масованої атаки на Україну 23 грудня

Як змінилися ракетні удари?

Як наголосив Березовець, якщо в 2022 – 2023 роках ворог міг запускати і по 100 різних ракет під час однієї атаки, то зараз йдеться переважно про 30 одиниць. Судячи з усього, якщо говорити про крилаті ракети, то вони їх фактично запускають з конвеєра. Що виготовили – те запустили.

При цьому Росія змогла наростити виробництво "Шахедів". Зараз під час однієї атаки може летіти кілька сотень різних безпілотників.

Ворог може в разі накопичення використати від 500 – до 1000 безпілотників. Сьогодні там запустили понад 600 безпілотників різних типів. Але загалом противник обмежений можливостями проведення таких атак. Як правило, вони можуть здійснювати їх раз на 5 – 7 днів,

– сказав Березовець.

Зверніть увагу! Під час атаки в ніч на 23 грудня ворог запустив 635 ударних безпілотників. Також по Україні летіло 35 крилатих ракет та 3 – аеробалістичні "Кинджали".

В якому стані українська ППО?