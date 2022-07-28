Почему оккупанты нанесли массированный удар ракетами по Украине: предположение советника главы МВД

Утром 28 июля российские оккупанты осуществили масштабный запуск ракет по украинским городам. Такая массированная атака может быть "приурочена" ко Дню Владимира и, соответственно, именин путина.

Об этом заявил 24 канала советник главы МВД Вадим Денисенко. По его словам, массовыми ракетными ударами армия РФ пытается компенсировать отсутствие успехов на поле боя.

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"Им нужно хоть как-то показывать, что они крутые"

Денисенко отметил, что российские оккупанты фактически не имеют возможности продвигаться по территории на Востоке Украины.

И нужно им хоть как-то показывать, что они крутые, что они сильны, что они могут,

– объяснил советник главы МВД.

Он добавил, что за последние 2 – 3 суток российская армия смогла сделать там лишь незначительные, фактически минимальные, продвижения.

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Почему массовая ракетная атака именно 28 июля

Советник главы МВД отметил, что в этот день отмечается великий церковный праздник – День великого князя киевского Владимира. А он является одним из любимых праздников президента России Владимира Путина.

Я думаю, что, кроме всего прочего, надо понимать, что русская армия приурочила все эти разрушения, которые они несут нам, ко дню святого равноапостольного Владимира,

– считает Денисенко.

Именно так, по его мнению, объясняется утренний массовый запуск ракет россиянами с территории Беларуси.

Массовый запуск ракет 28 июля: что известно

Под утро 28 июля с территории Беларуси враг осуществил массовый запуск ракет . Взрывы произошли в Киевской и Черниговской областях.

Всего на Черниговщине в это утро было более 10 прилетов . Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Кроме того, 5 смертоносных снарядов прилетели в Вышгородский район Киевской области.

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