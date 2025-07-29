В ночь на 28 июля российские оккупанты точечно били именно по Староконстантинову в Хмельницкой области. Вероятно, враг хотел выбить недавно переданные Украине системы Patriot.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что российская атака в ночь на 28 июля была именно точечной. Враг пытался ударить по Староконстантинову.

К теме Массированная атака на Украину – враг ударил ракетами и БпЛА: что известно о последствиях

Что известно о ракетной атаке в ночь на 28 июля

По мнению Свитана, все это было связано с поставкой трех систем Patriot от Германии. Враг искал на это ответы и хотел перебить тот положительный для Украины информационный поток. Далее они начали рассказывать, что якобы уничтожили все системы Patriot, переданные от Германии.

Но давайте разочаруем Россию. Эти системы передали, развернули, поставили на боевое дежурство. Только потом дали информацию, что их передают. Россияне не успели нивелировать положительную для нас волну. Германия сделала замечательный подарок,

– отметил Свитан.

Добавим, по данным The Washington Post, Украина получила три системы Patriot от Германии. Кроме этого, еще раньше Украина заказала 18 систем IRIS-T. Сейчас наше государство получило 7 таких комплексов от Германии.