На Западе считают, что Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине, – Sky News

Под утро 8 декабря российские военные нанесли ракетный удар по Украине. Под атаку попали Днепропетровщина и Киевщина. На Западе предполагается, что это старт "зимней кампании ударов".

Как пишут в СМИ, ссылаясь на западного чиновника, Россия могла начать новую крупную военную кампанию. Речь идет о запуске 19, а как уточнили в Генштабе 20, крылатых ракет воздушного базирования.

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На Западе предупреждали о возможных атаках

Как пишут в издании, они получили комментарии от западного чиновника. Он предполагает, что эти атаки – начало новой крупной российской военной кампании. По его словам, вред был "минимальным". В то же время мы подчеркнем, что в результате атаки погиб один человек.

В последние несколько недель мы отмечали, что Россия может начать скоординированную зимнюю кампанию ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, и мы оцениваем, что минувшей ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность,

– говорит чиновник.

Он добавил, что для атаки по Киеву враг использовал тяжелую бомбардировочную авиацию. И что Ту-95МС враг не разворачивал и использовал последние несколько месяцев.

Чиновник отметил, что крылатые ракеты, использованные Россией, скорее всего – "самые современные высокоточные боеприпасы, которые россияне почти наверняка накапливали за последние несколько месяцев".

Несмотря на все это, первоначальные отчеты указывают на то, что большинство ракет были перехвачены,

– добавил официальный представитель.

По его словам, следует отметить, что атака крылатыми ракетами не была скоординирована с ударами беспилотниками. На этот раз оккупанты не использовали миксованный формат атаки по Украине.

Удалось сбить 14 ракет

Как отметили в Воздушных силах, 8 декабря около 06:00 оккупанты нанесли удар из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555.

Воздушные силы отмечают, что враг привлек 7 самолетов из района Саратовской области. Как уточнили в Генштабе ВСУ, оккупанты выпустили 20 крылатых ракет воздушного базирования.

Часть вражеских ракет была направлена на объекты инфраструктуры Днепропетровской области. Другая группа, долетев до Днепра, изменила направление движения в сторону Киева,

– отмечают в Воздушных силах.

Известно, что по состоянию на 09:00 удалось уничтожить 14 крылатых ракет над Днепропетровщиной и Киевщиной.