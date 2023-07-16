Харьков атаковали ракетами, а в Запорожье – нет света из-за удара: что известно о ночном обстреле

Ночью 16 июля российские захватчики атаковали ракетами Харьков и Запорожье. К сожалению, в некоторых местах есть попадания.

Было зафиксировано применение ракет с самолетов Ту-22м3, а также пуски ракет Х-22. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Последствия атаки в Харькове

Около 1:30 российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие – попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района.

В результате этого в 4-этажном доме выбиты окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также в Национальной полиции показали огромные воронки, образовавшиеся в результате обстрела города:

Россия атаковала Запорожье

Этой ночью враг также атаковал Запорожье. К сожалению, есть пострадавший человек.

Сейчас в части одного из районов Запорожья отсутствует свет. Аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения.

Также повреждения получил инфраструктурный объект. От взрывной волны в близлежащих постройках вылетели окна.



Последствия атаки в Запорожье / фото ОВА

Краматорск обстрелян

Если в Запорожье ваш дом получил повреждения – обращайтесь на 15-80 (со стационарных) и на (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80; (095) 220 41 11; (067) 220 41 12 (с мобильных).

Также ночью оккупанты обстреляли Краматорск. Они нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили. К счастью, без пострадавших.

Последствия удара по Краматорску.

В Сумах звучали загадочные случаи

Ночью в Сумах до объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сказал, что эти взрывы никому не угрожали, но пока о них нельзя говорить.

Не обо всем сейчас можно говорить, поймите: война и по ту сторону границы нас тоже читают. Потому сохраняем информационную тишину. Скажу одно: Спасибо нашим защитникам!

– сказал Артюх.

Мэр Сум Александр Лысенко сказал, что на территории общества никаких разрушений и повреждений после ночных событий не зафиксировано, а все городские службы работали в усиленном режиме.

Кроме этого, ночью и утром российские захватчики совершили 8 обстрелов приграничья Сумской области. От обстрелов потерпели Эсманская, Хотинская, Юнаковская, Дружбовская общины.

Что говорят в Воздушных силах

По словам Игната, ночью было применение ракет с самолетов Ту-22м3, а также пуски ракет Х-22.

Также зафиксировано два пуска – одна ракета не долетела, а вторая – прилетела в Запорожскую область.

Кроме этого, ночью была угроза применения дронов-камикадзе.

Игнат отметил, что по состоянию на утро 16 июля наблюдается серьезная активность вражеской авиации – в акватории Азовского моря и по всей линии разграничения. Также есть активность тактической авиации.

Действительно ли россияне стали меньше применять ракеты "Калибр"

Накануне Юрий Игнат заявил, что россияне не стали использовать меньше ракет "Калибр".

"Я советую всем посмотреть статистику с сентября по март. Там все ясно видно – сколько ракет воздушного и морского базирования. Втрое меньше применяют "Калибров", ведь их втрое меньше", – сказал он.