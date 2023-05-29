Пытались быстро попасть в пусковые точки ПВО, – Свитан объяснил дневной обстрел Киева

Россия нанесла второй массовый ракетный удар по Киеву менее чем за сутки. Вероятнее всего, россияне пытались поразить систему противовоздушной обороны столицы, которая успешно сбивает российские воздушные цели.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Россияне применили ракеты "Искандер", потому что они довольно быстро разворачиваются в боевое положение. Вместо этого крылатые ракеты, запускаемые с самолетов, нуждаются в дополнительной подготовке перед вылетом.

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11 ракет, чтобы уничтожить систему Patriot

Свитан считает, что оккупанты пытались попасть по пусковым установкам западных систем ПВО. Информацию об их местоположении могли предоставить проникшие в Украину российские разведывательные группы или разведывательные БПЛА.

"Получив информацию, они привели в боевую готовность пусковые установки "Искандеров" и нанесли удар, пытаясь попасть в наши системы ПВО: Patriot, SAMP-T или другие системы. После каждого пуска пусковая установка перемещается, поэтому россияне пытались быстро их поймать", – отметил военный эксперт.

Роман Свитан о ракетном терроре России: смотреть видео

Они не использовали "Кинжалы", ведь у них ограничены возможности в отношении самолетов-носителей – всего 6 МиГ-31К. ЗРК Patriot состоит из 11 различных объектов: 8 пусковых установок, командная машина, радар, машина снабжения. Именно поэтому они запустили 11 "Искандеров".

По его словам, есть еще несколько причин, по которым россияне так часто атакуют Украину. В частности, это попытка истощить украинскую систему ПВО, чтобы не осталось ракет для сбивания таких целей как самолеты.

Также это террористический акт против нашего государства и попытка запугать население. Кроме этого, враг пытается не дать перекинуть системы ПВО на линию фронта для прикрытия контрнаступления ВСУ.

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