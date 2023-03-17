Подъезд 14-этажки буквально сложился, – мэр Авдеевки о ракетном ударе оккупантов

За сутки 16 марта российские захватчики нанесли 21 ракетный удар на Донецком направлении, из них 13 – по Авдеевке. В результате циничных атак врага ужасные разрушения получила многоэтажка в которой до сих пор проживают люди.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. Он отметил, что оккупанты совершают много ракетных обстрелов по Авдеевке и позициям наших защитников вокруг города.

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Оккупанты полностью разрушили подъезд многоэтажки

В общей сложности на протяжении суток Авдеевка подвергается десяткам ударов из разных типов вооружения. В то же время по позициям ВСУ враг может наносить по несколько сотен ударов за сутки.

За ночь (против 17 марта – 24 Канал) было 4 ракетных удара и еще 4 утром. Как следствие сложился один подъезд 14-этажного дома,

– рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации.

Последствия циничного удара россиян по многоэтажке / Фото из телеграма Виталия Барабаша

Барабаш рассказал, что в многоэтажке до сих пор проживают люди. К счастью, в этом подъезде не было жителей, потому обошлось без погибших.

Кроме того, это не первый обстрел этой 14-этажки за время войны России против Украины. Так, с 2014 года было несколько прямых танковых попаданий по этому зданию, но оно продолжало стоять.

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Какая ситуация на Авдеевском направлении

Ситуация в Авдеевке и на позициях вокруг города напряженная. Российские оккупанты в течение суток совершают десятки штурмовых действий как с юга, так и с севера города. Захватчики не идут в лобовые атаки на промзону, потому что все их предыдущие попытки терпели поражение.

За более чем год полномасштабной войны россиянам не удалось взять ни одного метра промзоны,

– сообщил председатель Авдеевской городской военно-гражданской администрации.

Оккупанты активно наносят удары авиацией и артиллерией севернее Авдеевки – в районе Красногоровки и Веселого, а также совершают штурмовые действия. Однако официального подтверждения, что ВСУ потеряли контроль над Красногоровкой, сейчас нет.

По словам Барабаша, россияне зашли на крайнюю улицу населенного пункта. Однако дальше у них нет продвижения.