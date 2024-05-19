Враг снова ударил по Харькову: травмированы полицейские и медики, работавшие на базе отдыха

Российские захватчики 19 мая попали по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая в Харьковской области. Когда там работали экстренные службы, захватчики повторно обстреляли то же место.

В результате повторного удара по селу в Харьковской области пострадали правоохранители и медики. Сейчас на месте событий продолжают поисково-спасательную операцию.

Смотрите также Оккупанты ударили по центру Харькова: одна ракета прилетела на кладбище, вторая – в парк

Россияне повторно обстреляли базу отдыха в Харьковской области

Руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что во время первого удара по базе отдыха в Черкасской Лозовой россияне разрушили беседку, домики для отдыха, здание самой базы. Людей пришлось доставать из-под завалов.

А пока на месте продолжалась спасательная операция и работники полиции вместе с бойцами ГСЧС и медиками искали раненых, – террористы ударили во второй раз,

– отметил полицейский.

Правоохранитель отметил, что во время этого удара пострадали двое сотрудников полиции и двое работников скорой. Все сейчас получают медицинскую помощь.

Враг повторно обстрелял базу отдыха под Харьковом / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

"Пока удалось установить личности четырех погибших. Несмотря на обстрелы, работа на месте продолжается", – сказал Болвинов.

Он также подчеркнул, что россияне ударили по обычному пляжу с беседками для отдыха – никаких военных целей там не было. По словам правоохранителя, обычные люди с женщинами и детьми просто выехали на природу и оказались под вражеским огнем.

Враг ударил по Черкасской Лозовой в Харьковской области