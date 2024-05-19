Враг снова ударил по Харькову: травмированы полицейские и медики, работавшие на базе отдыха
Источник:Сергей Болвинов
Российские захватчики 19 мая попали по базе отдыха в селе Черкасская Лозовая в Харьковской области. Когда там работали экстренные службы, захватчики повторно обстреляли то же место.
В результате повторного удара по селу в Харьковской области пострадали правоохранители и медики. Сейчас на месте событий продолжают поисково-спасательную операцию.
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Россияне повторно обстреляли базу отдыха в Харьковской области
Руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что во время первого удара по базе отдыха в Черкасской Лозовой россияне разрушили беседку, домики для отдыха, здание самой базы. Людей пришлось доставать из-под завалов.
А пока на месте продолжалась спасательная операция и работники полиции вместе с бойцами ГСЧС и медиками искали раненых, – террористы ударили во второй раз,
– отметил полицейский.
Правоохранитель отметил, что во время этого удара пострадали двое сотрудников полиции и двое работников скорой. Все сейчас получают медицинскую помощь.
Враг повторно обстрелял базу отдыха под Харьковом / Фото из фейсбука Сергея Болвинова
"Пока удалось установить личности четырех погибших. Несмотря на обстрелы, работа на месте продолжается", – сказал Болвинов.
Он также подчеркнул, что россияне ударили по обычному пляжу с беседками для отдыха – никаких военных целей там не было. По словам правоохранителя, обычные люди с женщинами и детьми просто выехали на природу и оказались под вражеским огнем.
Враг ударил по Черкасской Лозовой в Харьковской области
- Российская армия 19 мая ударила по селу Черкасская Лозовая в Харьковской области. Известно о 5 жертвах и по меньшей мере 16 раненых. Среди пострадавших 8-летний ребенок, а среди погибших женщина, которая была на седьмом месяце беременности.
- По данным правоохранителей, первый прилет произошел около 11:00. Уже через 10 минут, когда на место инцидента прибыли спасательные службы, враг ударил второй ракетой по тому же месту. Предварительно, для атаки россияне использовали две баллистические ракеты – "Искандер-М".
- Отреагировал на очередное преступление оккупантов и Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что мир в состоянии положить конец убийствам гражданских украинцев. Для этого, как подчеркнул Зеленский, должен быть преодолен "дефицит политической воли лидеров" мира.