Внаслідок повторного удару по селу на Харківщині постраждали правоохоронці та медики. Наразі на місці подій продовжують пошуково-рятувальну операцію.
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Росіяни повторно обстріляли базу відпочинку на Харківщині
Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що під час першого удару по базі відпочинку у Черкаській Лозовій росіяни зруйнували альтанку, будиночки для відпочинку, будівлю самої бази. Людей довелося діставати з-під завалів.
А поки на місці тривала рятувальна операція і працівники поліції разом з бійцями ДСНС та медиками шукали поранених, – терористи вдарили вдруге,
– зазначив поліцейський.
Правоохоронець зауважив, що під час цього удару постраждали двоє працівників поліції та двоє працівників швидкої. Всі зараз отримують медичну допомогу.
Ворог повторно обстріляв базу відпочинку під Харковом / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова
"Поки вдалося встановити особи чотирьох загиблих. Попри обстріли, робота на місці продовжується", – сказав Болвінов.
Він також підкреслив, що росіяни вдарили по звичайному пляжу з альтанками для відпочинку – жодних військових цілей там не було. За словами правоохоронця, звичайні люди з жінками та дітьми просто виїхали на природу й опинилися під ворожим вогнем.
Ворог ударив по Черкаській Лозовій у Харківській області
- Російська армія 19 травня вдарила по селу Черкаська Лозова у Харківській області. Наразі відомо про 5 жертв і щонайменше 16 поранених. Серед постраждалих 8-річна дитина, а серед загиблих жінка, яка була на сьомому місяці вагітності.
- За даними правоохоронців, перший прильот стався близько 11:00. Вже за 10 хвилин, коли на місце інциденту прибули рятувальні служби, ворог вдарив другою ракетою по тому самому місцю. Попередньо, для атаки росіяни використали дві балістичні ракети – "Іскандер-М".
- Відреагував на черговий злочин окупантів і Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що світ у змозі покласти край вбивствам цивільних українців. Для цього, як підкреслив Зеленський, має бути подоланий "дефіцит політичної волі лідерів" світу.