Внаслідок повторного удару по селу на Харківщині постраждали правоохоронці та медики. Наразі на місці подій продовжують пошуково-рятувальну операцію.

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Росіяни повторно обстріляли базу відпочинку на Харківщині

Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що під час першого удару по базі відпочинку у Черкаській Лозовій росіяни зруйнували альтанку, будиночки для відпочинку, будівлю самої бази. Людей довелося діставати з-під завалів.

А поки на місці тривала рятувальна операція і працівники поліції разом з бійцями ДСНС та медиками шукали поранених, – терористи вдарили вдруге,

– зазначив поліцейський.

Правоохоронець зауважив, що під час цього удару постраждали двоє працівників поліції та двоє працівників швидкої. Всі зараз отримують медичну допомогу.

Ворог повторно обстріляв базу відпочинку під Харковом / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

"Поки вдалося встановити особи чотирьох загиблих. Попри обстріли, робота на місці продовжується", – сказав Болвінов.

Він також підкреслив, що росіяни вдарили по звичайному пляжу з альтанками для відпочинку – жодних військових цілей там не було. За словами правоохоронця, звичайні люди з жінками та дітьми просто виїхали на природу й опинилися під ворожим вогнем.

Ворог ударив по Черкаській Лозовій у Харківській області