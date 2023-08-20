6-летняя Софийка, отец 4 детей, преподавательница: чью жизнь унесла Россия во время атаки на Чернигов

Страна-террористка Россия одним ракетным ударом по центру Чернигова 19 августа забрала жизни семи человек, ранения получили 148 человек. Знакомые с семьями, затронутыми бедой, рассказали о том, кем были и чем жили погибшие.

Самой молодой жертвой теракта является 6-летняя Софийка, долгожданная дочь Ольги и Александра Голынских, которая должна была идти в первый класс. Об этом рассказала подруга семьи Екатерина Фарафонова.

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Сегодня в Чернигове руками недоседедов не стало единственной долгожданной дочери моей кумы, маленькой Софийки. Теперь Софийка – ангел-хранитель для своих родителей. Почивай на мягких тучках, наша маленькая Софийка, ты была очень хорошей, умной и сообразительной девочкой, ты была украшением этого жестокого мира,

– говорится в сообщении.



Софийка была долгожданным ребенком / Фото из фейсбука Екатерины Фарафоновой

"В этих глазах больше нет жизни"

На преступление российских оккупантов и гибель девочки отреагировала уполномоченная по правам детей Дарья Герасимчук.

Девочка была у родителей единственным и долгожданным ребенком. Только через две недели она должна была идти в первый класс.

– отметила уполномоченная.



Маленькая Софийка была позитивным ребенком / Фото из соцсетей

Россия убила отца 4-х детей

Циничный обстрел Чернигова также забрал жизнь адвоката Владимира Василенко, который сотрудничал с БФ "Право на защиту". Об этом рассказала его коллега, черниговчанка Екатерина Данкова, также знакомая с мамой Софийки.

Сегодня погиб коллега, с которым я раньше работала. Отец четырех детей, любящий муж и порядочный человек. У нас с ним было много общих знакомых! Также узнала, что у моей одногруппницы погиб ребенок… Сколько потерь… боли,

– написала Екатерина Данкова.

Владимир был отцом 4 детей. Сын, который был вместе с папой во время обстрела, сейчас находится в больнице.

Погибший Владимир был адвокатом / Фото с фейсбука

Ракетный удар оборвал жизнь двух преподавателей и студента

Среди жертв атаки два преподавателя и студент "Черниговской политехники", об этом сообщила черниговчанка Анна Романова.

Назар Ющенко – студент Учебно-научного института механической инженерии, технологий и транспорта. Парень имел успехи в учебе, был единственным ребенком в семье.



Погибший Назар был студентом / Фото из фейсбука Анны Романовой

Светлана Кормильцина – старший преподаватель кафедры иностранной филологии. В момент атаки она гуляла в парке с дочерью.



Светлана Кормильцина погибла во время атаки по Чернигову / Фото из фейсбука Анны Романовой

Наталья Тория – сотрудница директората Учебно-научного института архитектуры, дизайна и геодезии. Во время обстрела возвращалась из церкви.



Наталья Тория тоже работала в Политехнике / Фото из фейсбука Анны Романовой

Жертвой атаки России по Чернигову также стал Дмитрий Маглич – выпускник Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания.

Дмитрий Маглич, выпускник Черниговского высшего профессионального училища / Фото Челайн

И Александр Онищенко – житель Прилукского района 1989 года рождения.

24 Канал выражает соболезнования родным погибших.