Я родилась в рубашке, – девушка, которая работает в кафе недалеко от места ракетного удара в Чернигове
Источник:"Радио Свобода"
Россияне 19 августа нанесли террористический удар по самому центру Чернигова. Оккупанты убили 7 человек, в том числе маленькую девочку. Сотрудница кафе неподалеку от места вражеской атаки рассказала, что ей чудом удалось избежать повреждений.
Девушка поделилась, что услышала свист и взрыв. Несмотря на выбитые оконные стекла, она почти не повреждена.
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"Я вся цела, на удивление"
"Я просто спиной стояла все это время. И вот слышу свист и взрыв. Понимаю, что на меня все летит", – отметила сотрудница кафе.
Добавила, что оттолкнула другую девочку дальше, а сама села на пол, ждали, когда немного "уляжется". Попили немного воды, успокоились, позакрывали все, что смогли, и побежали в укрытие. Понимали, что может быть что-то еще.
Мне чисто поцарапала ногу и все. Я вся цела, на удивление. Потому что здесь все стекла. То есть не знаю, я сегодня в рубашке рождена,
– подчеркнула девушка.
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Количество пострадавших в Чернигове снова выросло
- По состоянию на утро 20 августа в результате ракетного удара России погибли 7 человек. Еще 148 – обратились за медицинской помощью или были доставлены с ранениями в больницу. Об этом в эфире национальному телемарафону сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
- Среди пострадавших 15 детей. По состоянию на 06:20 в больницах Чернигова остается 41 человек, 15 – прооперировали.
- В результате террористической атаки россиян погибла маленькая девочка – шестилетняя Софийка.