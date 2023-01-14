Я хочу только одного, – мэр Днепра об эмоциях на месте ракетного удара
Источник:Борис Филатов
Россия в очередной раз показала свою циничность 14 января, когда попала ракетой в жилой девятиэтажный дом в Днепре. Последствия этого удара – ужасающие.
Сразу после попадания на место теракта выехали спасательные службы, в частности, ГСЧС и кинологи. Прибыл сразу и мэр Днепра Борис Филатов.
Важно Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке
Филатов о ракетном ударе
Последствия атаки ужасающие и в очередной раз подтверждающие, что Россия – это страна-террористка. Так, известно, что ее ракета унесла по меньшей мере 5 жизней. Также по меньшей мере 60 человек, среди которых двое детей, получили травмы.
Однако эти данные, к сожалению, не окончательны, ведь под завалами находятся еще люди. Более того, в разрушенном подъезде могли проживать до 200 человек.
Я хочу только одного. Чтобы каждый роZZийский подонок увидел то, что я увидел, своими глазами. Каждый. Без исключения,
– написал Борис Филатов.
Власть помогает тем, кто уцелел
В единственном телемарафоне заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что и городской, и областной совет помогают уцелевшим гражданам.
Учитывая, что ракетный удар также вышиб все окна дома, а также отрезал его от всех коммунальных услуг, людей решили расселить по всему Днепру. В общей сложности таких граждан более 1000 человек.
Есть где расселить, с этим тоже нет проблем, всех расселяем,
– подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Ракетный обстрел Днепра: коротко
- Во время массированной ракетной атаки по Украине страна-террористка попала в жилой дом в Днепре. Случилось это около 16 часов.
- В результате пострадали и дети. Самому младшему ребенку – всего три года. Также известно, что из-под завалов дома спасли более 20 человек.
- По словам представителей власти, количество погибших по состоянию на 22 часа 14 января – 9 человек, раненых свыше 60. К сожалению, это количество растет с каждым часом.
- Спасательные работы продолжаются, делается все возможное, чтобы сохранить больше жизней.