В Днепре на месте ракетного удара обнаружили большую сумму денег: их никто не присвоил
Источник:Борис Филатов
В Днепре после трагедии в разрушенном доме обнаружили крупную сумму денег. Собственника этих средств пока не нашли.
Пока деньги отдали в отдел полиции. Правоохранители ждут владельца, чтобы вернуть средства.
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В Днепре нашли большую сумму денег
Как рассказал городской голова Борис Филатов, на месте трагедии, в руинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Средства никто не спрятал и не присвоил.
По словам мэра, сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта и упаковка не разглашаются.
Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены. Этот народ победить нельзя,
– отметил Филатов.
Ракетный удар по дому в Днепре: последние новости
- В Днепре после ракетного удара пропавшими остаются 11 человек. По информации правоохранителей, на месте трагедии сейчас работает 10 следственно-оперативных групп.
- Из-за ракетного удара в Днепре 14 января погиб заслуженный тренер по боксу Михаил Кореновский. 17 января мужчину похоронили.
- По словам мэра Бориса Филатова, количество жертв может возрасти. Он предполагает, что их может быть более 50. Это связано с тем, что некоторые тела в результате взрыва могли буквально "испариться".
- К тому же подтвердили смерть всей семьи, собравшейся вместе на праздник. Супруги из Одессы – Андрей Осинский и Марина Фигурная – приехали к родителям. Они жили в том доме, куда попала ракета. Родственница семьи сообщила, что их опознали.
- К страшному теракту в Днепре причастны военнослужащие 52 гвардейского полка России. Установить личности оккупантов удалось OSINT-сообществу Molfar.