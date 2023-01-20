В Днепре на месте ракетного удара обнаружили большую сумму денег: их никто не присвоил

20 января 2023, 13:30
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Борис Филатов

В Днепре после трагедии в разрушенном доме обнаружили крупную сумму денег. Собственника этих средств пока не нашли.

Пока деньги отдали в отдел полиции. Правоохранители ждут владельца, чтобы вернуть средства.

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В Днепре нашли большую сумму денег

Как рассказал городской голова Борис Филатов, на месте трагедии, в руинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Средства никто не спрятал и не присвоил.

По словам мэра, сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта и упаковка не разглашаются.

Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены. Этот народ победить нельзя,
– отметил Филатов.

Ракетный удар по дому в Днепре: последние новости

  • В Днепре после ракетного удара пропавшими остаются 11 человек. По информации правоохранителей, на месте трагедии сейчас работает 10 следственно-оперативных групп.
  • Из-за ракетного удара в Днепре 14 января погиб заслуженный тренер по боксу Михаил Кореновский. 17 января мужчину похоронили.
  • По словам мэра Бориса Филатова, количество жертв может возрасти. Он предполагает, что их может быть более 50. Это связано с тем, что некоторые тела в результате взрыва могли буквально "испариться".
  • К тому же подтвердили смерть всей семьи, собравшейся вместе на праздник. Супруги из Одессы – Андрей Осинский и Марина Фигурная – приехали к родителям. Они жили в том доме, куда попала ракета. Родственница семьи сообщила, что их опознали.
  • К страшному теракту в Днепре причастны военнослужащие 52 гвардейского полка России. Установить личности оккупантов удалось OSINT-сообществу Molfar.

Автор: Софія Ковнір