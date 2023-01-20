В Днепре на месте ракетного удара обнаружили большую сумму денег: их никто не присвоил

В Днепре после трагедии в разрушенном доме обнаружили крупную сумму денег. Собственника этих средств пока не нашли.

Пока деньги отдали в отдел полиции. Правоохранители ждут владельца, чтобы вернуть средства.

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В Днепре нашли большую сумму денег

Как рассказал городской голова Борис Филатов, на месте трагедии, в руинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Средства никто не спрятал и не присвоил.

По словам мэра, сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта и упаковка не разглашаются.

Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены. Этот народ победить нельзя,

– отметил Филатов.

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