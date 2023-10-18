Разрушено 8 квартир, – Зеленский отреагировал на террористический удар по Запорожью

Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Запорожью. Он выразил соболезнования всем, чьи родные погибли из-за российского террора.

Ночью россияне нанесли ракетный удар по жилой пятиэтажке в Запорожье. Президент сообщил, что разрушены 8 квартир.

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В результате атаки ранены и погибли: под завалами ищут людей

Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки ранены и погибли - сейчас спасатели ищут людей под завалами.

Всего в результате атаки разрушены 8 жилых квартир. Президент выразил соболезнования родным погибших.

Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора. Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать,

– сказал президент.

Он пообещал, что Украина сделает все для того, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Глава государства отметил, что российский террор должен проиграть.

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