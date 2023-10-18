Разрушено 8 квартир, – Зеленский отреагировал на террористический удар по Запорожью
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по Запорожью. Он выразил соболезнования всем, чьи родные погибли из-за российского террора.
Ночью россияне нанесли ракетный удар по жилой пятиэтажке в Запорожье. Президент сообщил, что разрушены 8 квартир.
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В результате атаки ранены и погибли: под завалами ищут людей
Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки ранены и погибли - сейчас спасатели ищут людей под завалами.
Всего в результате атаки разрушены 8 жилых квартир. Президент выразил соболезнования родным погибших.
Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора. Государство-зло продолжает свою тактику войны с гражданскими, свой террор. Я благодарю всех, кто не остается равнодушным и помогает нам его преодолевать,
– сказал президент.
Он пообещал, что Украина сделает все для того, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. Глава государства отметил, что российский террор должен проиграть.
Главное об ударе по дому в Запорожье
- В период с 01:33 до 01:48 ночи 18 октября россияне обстреляли Запорожье ракетами. В общей сложности оккупанты выпустили по спящему городу 6 ракет, одна из которых попала в многоэтажку в центре города. В доме разрушены 2 подъезда и 8 квартир.
- По состоянию на 08:30 известно о 2 погибших и 3 раненых, еще 3 человека пока считаются пропавшими без вести. Однако количество жертв в результате обстрелов еще может возрасти, поскольку под завалами продолжают искать людей. В частности, продолжаются поиски молодых супругов, проживавших в одной из разрушенных квартир.
- Пока точно неизвестно, какими именно типами ракет враг атаковал Запорожье. Однако, по предварительной информации, это могли быть ракеты С-300.