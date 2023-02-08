Оккупанты ночью терроризировали Харьков: жуткий момент прилета по Центральному парку

Российские оккупанты в ночь на 8 февраля нанесли ракетные удары по Харькову. Они попали в Киевский район города.

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Уже появились кадры с места происшествия.

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Как выглядит место прилета в Харькове

Как сообщил мэр Игорь Терехов, ночью под ударом оккупантов также оказался Центральный парк.



Оккупанты ударили по Харькову / фото Игорь Терехов



Захватчики обстреляли Центральный парк Харькова / фото Игорь Терехов



Как выглядит место удара / фото Игорь Терехов



В Харькове зафиксировали шесть прилетов / фото Игорь Терехов

Всего известно о шести прилетах по Харькову. Удары были зафиксированы по промышленному объекту в Киевском районе города.

По словам городского головы, на месте одного из прилетов возник пожар.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, около 23:00 7 февраля враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар.

"Также зафиксированы удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается", – сообщил глава региона.

Момент прилета по Центральному парку: смотрите видео

Харьков часто оказывается под ракетным ударом