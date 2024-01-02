Достала сына из-под стекла: волонтер рассказала, как пережила удар России по Харькову

В ходе массированной атаки Украины 2 января россияне обстреляли также и Харьков. В городе позвучало несколько взрывов. Больше всего пострадал от ракетных ударов Шевченковский район города.

В результате удара получили повреждения многие здания, в том числе исторические. К сожалению, есть жертва – погибла 91-летняя женщина, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Есть тяжело раненые

В общей сложности к медикам обратились более 50 человек. В разных больницах города находятся 27 пациентов, в том числе несколько в тяжелом состоянии. В частности ранения получили 6 детей, к счастью, у них травмы, которые не несут угрозы их жизни, – ушибы, контузии, порезы стеклом.

Врач Константин Лобойко сообщил, что 12 пострадавших госпитализированы в разные отделения больницы, где он работает. Пациенты имеют преимущественно осколочные повреждения конечностей, туловища, лица, головы разных степеней тяжести. Среди 12 госпитализированных трое находятся в тяжелом состоянии.

"В частности мужчина получил проникающее повреждение брюшной полости и травматическую ампутацию кисти правой руки. Он прооперирован и находится в отделении реанимации. Молодая женщина получила повреждение лучевой артерии. Ее также прооперировали, сейчас она лечится в сосудистом отделении. Также женщина 1946 года рождения имеет значительные повреждения головы, лица. Она находится в отделении экстренной сложной помощи", – рассказал врач.

Спасались в ванной

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме

В результате обстрела в городе пострадали более 50 домов. А если считать количество поврежденных зданий, начиная с 29 декабря, то их количество достигло 130. Речь идет не только о жилых домах, но и исторических, административных зданиях, учебных заведениях и т.д.

В телеграм-канале и на официальных страницах мэрии Харькова указаны номера телефонов , по которым можно обратиться тем, горожанам, кто лишился жилья. Им предлагают отселение хотя бы на эту ночь. А дальше будет решено, на какой срок их поселят в общежития.

В одном из домов – пятиэтажке – значительно повреждена крыша. Его восстановление потребует больше времени. Жительница этого дома – известная в Харькове волонтер Наталья Попова. Она вместе с сыном во время обстрела спасалась в ванной комнате, и это чудо, что они получили только царапины.

Во дворе дома были припаркованы десятки машин, которые были уничтожены во время обстрела. В частности, Наталья также потеряла свой автомобиль, которым развозила гуманитарные грузы. Поэтому уже объявлен сбор на восстановление буса, который поможет ей совершать добрые дела.

Первый вопрос, который у меня был, это, что с ребенком. Я его достала из-под стекла, и он был цел, без травм. А мне уже перевязали ноги, руки, поэтому все хорошо,

– рассказала волонтер.

Она отметила, что когда приехали психологи из ГСЧС, у них были игрушки, вкусности, и этим они отвлекли ребенка от случившегося.

"Это действительно сработало. Сын только спросил, что произошло. Он знает, что идет война, и хочет, когда вырастет, стать военным", – отметила Попова.

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