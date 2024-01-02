Внаслідок удару зазнали пошкоджень багато будівель, зокрема, історичних. На жаль, є жертва – загинула 91-річна жінка, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Є важкопоранені

Загалом до медиків звернулися понад 50 людей. В різних лікарнях міста перебуває 27 пацієнтів, серед них кілька у важкому стані. Зокрема, поранення зазнали 6 дітей, на щастя, вони мають травмування, які не несуть загрози їхньому життю, – забої, контузії, порізи склом.

Лікар Костянтин Лобойко повідомив, що 12 постраждалих госпіталізовано в різні відділення лікарні, де він працює. Пацієнти мають переважно уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів важкості. Серед 12 госпіталізованих троє перебувають у важкому стані.

"Зокрема, чоловік зазнав проникаючого пошкодження черевної порожнини та травматичну ампутацію кісті правої руки. Він прооперований та перебуває у відділенні реанімації. Молода жінка зазнала пошкодження променевої артерії. її також прооперували, зараз вона лікується у судинному відділенні. Також жінка 1946 року народження має значні пошкодження голови, обличчя. Вона перебуває у відділенні екстреної складної допомоги", – розповів лікар.

Важливо! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Рятувались у ванній

Внаслідок обстрілу у місті постраждали понад 50 будинків. А якщо рахувати кількість пошкоджених будівель, починаючи з 29 грудня, то їхня кількість сягнула 130. Йдеться не тільки про житлові будинки, але й історичні, адміністративні будівлі, навчальні заклади тощо.

Зверніть увагу! У телеграм-каналі та на офіційних сторінках мерії Харкова вказані номери телефонів, за якими можна звернутися містянам, які втратили житло. Їм пропонують відселення хоча б на цю ніч. А далі буде вирішено, на який термін їх поселять до гуртожитків.

В одному з будинків – п'ятиповерхівці – значно пошкоджено дах. Його відновлення потребує більше часу. Мешканка цього будинку – відома у Харкові волонтерка Наталя Попова. Вона разом з сином під час обстрілу рятувалась у ванній кімнаті, і це диво, що вони зазнали лише подряпини.

У дворі будинку були припарковані десятки машин, які були знищені під час обстрілу. Зокрема, Наталія також втратила свою автівку, якою розвозила гуманітарні вантажі. Тому вже оголошено збір на відновлення буса, який допоможе їй робити добрі справи.

Перше питання, яке в мене було, це, що з дитиною. Я його дістала з-під скла, і він був цілий, не ушкоджений. А мені вже перев'язали ноги, руки, тому все добре,

– розповіла волонтерка.

Вона зазначила, що коли приїхали психологи з ДСНС, вони мали іграшки, смаколики, і цим відволікли дитину від того, що сталося.

"Це дійсно спрацювало. Син лише спитав, що відбулося. Він знає, що йде війна, і хоче, коли виросте, стати військовим", – зазначила Попова.

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