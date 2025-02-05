Среди пострадавших трое детей: как ликвидируют последствия жуткого удара по Изюму

Россия продолжает обстреливать украинские города и села. Днем 4 февраля враг нанес удар по Изюму, что в Харьковской области.

В результате обстрела Изюму погибли 5 человек, по меньшей мере 55 ранены. Председатель Харьковской ОВА рассказал, как ликвидируют последствия удара, передает 24 Канал со ссылкой на Олега Синегубова.

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Что известно о ликвидации последствий удара по Изюму

По словам Олега Синегубова, все профильные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий российского удара. В результате обстрела повреждены 3 многоквартирных дома, более 10 частных домов и 7 транспортных средств.

Ликвидация последствий удара по Изюму / Фото из соцсетей Олега Синегубова

Кроме этого, в результате атаки частично разрушено здание Изюмского городского совета. Также выбито около 800 окон и повреждены кровли на частных домах.

Среди пострадавших девушка 15 лет, которая сейчас находится в среднем состоянии тяжести. 14-летняя девушка в тяжелом состоянии и 6-летний мальчик со своей мамой находятся в медучреждении.

Синегубов говорит, что на месте происшествия развернули пункты поддержки для пострадавших. Всем, кто нуждается, предоставляют медикаменты, продукты и гигиенические наборы. А также психологическую и юридическую поддержку.

Председатель Харьковской ОВА добавляет, что было привлечено несколько десятков волонтеров, работающих в составе групп быстрого реагирования, и представителей благотворительных организаций.

Отметим, что в результате удара баллистической ракетой по Изюму, в частности, погибли две девушки – 18 и 19 лет, одна из них была беременна. Кроме этого, также погибли 44-летний и 69-летний мужчины, данные еще одного погибшего устанавливаются.