Внаслідок обстрілу Ізюму загинуло 5 людей, щонайменше 55 поранені. Голова Харківської ОВА розповів, як ліквідовують наслідки удару, передає 24 Канал з посиланням на Олега Синєгубова.

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Що відомо про ліквідацію наслідків удару по Ізюмі

За словами Олега Синєгубова, усі профільні та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків російського удару. У результаті обстрілу пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, понад 10 приватних осель та 7 транспортних засобів.

Ліквідація наслідків удару по Ізюмі / Фото з соцмереж Олега Синєгубова

Окрім цього, внаслідок атаки частково зруйновано будівлю Ізюмської міської ради. Також вибито близько 800 вікон та пошкоджено покрівлі на приватних будинках.

Серед постраждалих дівчина 15 років, яка наразі перебуває в середньому стані важкості. 14-річна дівчина у важкому стані та 6-річний хлопчик зі своєю мамою перебувають у медзакладі.

Синєгубов каже, що на місці події розгорнули пункти підтримки для постраждалих. Усім, хто потребує, надають медикаменти, харчі та гігієнічні набори. А також психологічну та юридичну підтримку.

Голова Харківської ОВА додає, що було залучено кілька десятків волонтерів, які працюють у складі груп швидкого реагування, та представників благодійних організацій.

Зазначимо, що внаслідок удару балістичною ракетою по Ізюмі, зокрема, загинуло дві дівчини – 18 та 19 років, одна з них була вагітна. Окрім цього, також загинули 44-річний та 69-річний чоловіки, дані ще одного загиблого встановлюються.