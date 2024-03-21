Россияне запустили крылатые ракеты и баллистику: что известно о вражеской атаке на Киев 21 марта

21 марта утром оккупанты осуществили ракетный удар по столице. В частности, враг запустил "Кинжалы".

Россияне массированно обстреляли столицу. Что известно о последствиях очередного военного преступления оккупантов, передает 24 Канал.

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Как начиналась ракетная атака

В час ночи Воздушные силы сообщили о вылете около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области России. Военные предупредили, что ориентировочное время выхода самолетов на пусковые рубежи – 03:00.

В 3:00 тревога начала распространяться по южным и восточным областям из-за угрозы запуска крылатых ракет. О первых пусках стало известно уже после четырех утра. Ракеты, вероятно, Х-59 находились в Черниговской области. Затем они через территорию Киевщины повернули в направлении Житомирщины и направились в Ровенскую область. Вражеские цели постоянно маневрировали и изменяли направление. Наконец, враг направил их на столицу.

В 5 часов утра стало известно, что противник совершил также пуск баллистических ракет. Речь идет о Х-47М2 "Кинжал". Они тоже полетели в направлении Киева.

В столице раздавались взрывы. Проводилась работа ПВО.

Отбой тревоги дали только в 6:11.

Что летело на Киев и сколько сбили вражеских целей

В КМВА уточнили, что после паузы более месяца враг снова ударил ракетами по Киеву. В этот раз во время атаки он запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. Совершив сложные маневры, воздушные цели заходили на столицу одновременно с разных направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические.

Позже Воздушные силы уточнили, що в ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков. Ту-95МС. Враг совершил пуски с аэродромов в Волгодонске, и Энгельсе.

Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев. Все ракеты были сбиты на Киевщине.

Сколько киевлян пострадало

По состоянию на 6:30 утра известно о 10 пострадавших жителях столицы. Среди них есть ребенок.

Сейчас, как сообщает мэр города Виталий Кличко, двух из пострадавших госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте.

В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском.

В КГВА уточнили, что двое госпитализированных – это 11-летняя девочка и 38-летний мужчина.

Каким разрушениям подверглась столица

По состоянию на 6:00 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в трех районах столицы произошли "прилеты" обломков на объекты гражданской инфраструктуры.

Так, в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом. В нем загорелась квартира. Здесь происходит эвакуация жителей.

Также по другому адресу есть информация о возгорании трех автомобилей на стоянке.

В некоторых домах взрывными волнами повреждены окна.

В Святошинском районе осколки повредили здание детского сада. Есть также повреждения многоэтажного жилого дома и возгорание авто. В двух многоэтажках выбило окна.

В Подольском районе зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки; также падение обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием. Кроме того, произошло возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

Все экстренные службы работают на местах происшествий.