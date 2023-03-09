Горели автомобили, а вокруг были разбросаны окна, – очевидцы о взрывах в Киеве
Российские военные нанесли массированный ракетный удар. Известно о прилетах в Голосеевском и Святошинском районах Киева. Очевидцы рассказали, что им пришлось пережить.
Во время общения с журналистами телеканала "Киев" одна из жительниц дома в Святошинском районе рассказала о своем состоянии. Она заметила, что разбудила ее не воздушная тревога, а звук взрыва.
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Проснулись от взрыва
Мы проснулись от взрыва утром, как раз он случился. Мы подскочили. Парень сразу же побежал на балкон, увидел горящие автомобили, окна выбиты. Мы просто вышли, увидели это все и пошли в укрытие,
– заметила она.
Девушка добавила, что взрыва в Голосеевском районе, как и воздушной тревоги, они не слышали. Настолько крепко она со своим парнем спали. Подорвал на ноги их взрыв, который раздался вблизи собственного дома. Очевидица говорит, что ей повезло. Окна ее квартиры выходят на другую сторону, поэтому они уцелели.
Что известно о взрывах в Киеве
- Первый взрыв прогремел около 06:00. Тогда было неизвестно, это прилет или работа ПВО. Уже в 06:25 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Голосеевском районе. Он отметил, что туда отправились все соответствующие службы.
- В 06:54 он добавил, что взрывы стали причиной внедрения технологических экстренных отключений энергоснабжения. По его словам, тогда без света оставалось 15% потребителей столицы.
- Уже в 07:14 он подтвердил еще один взрыв, но уже в Святошинском районе. По словам мэра, во дворе дома загорелись автомобили. Собственно, это тот самый дом, в котором живет свидетельница.
- В 07:36 он добавил, что два человека пострадали в результате взрыва в Святошинском районе. Их госпитализировали, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь. На тот момент к медикам обратились три человека.
- Заметим, что в ночь на 9 марта российские военные совершили 81 запуск ракет. Воздушным силам удалось сбить 34 крылатых ракеты и 4 иранских дрона-камикадзе. Интересно, что впервые за более чем год великой войны оккупанты выпустили сразу 6 ракет "Кинжал".