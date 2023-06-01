Часть укрытия закрыта, потому что там "ценные вещи", – работница поликлиники показала бомбоубежище

В Киеве расследуют, было ли закрыто укрытие поликлиники №3 во время ракетных обстрелов ночью 1 июня. В результате обстрела погибли три человека, которые пытались попасть в убежище.

Работница поликлиники №3 Татьяна показала журналистам бомбоубежище, в которое якобы не смогли попасть люди во время обстрела Киева. Она утверждает, что одна из частей укрытия всегда открыта.

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В больнице уверяют, что часть укрытия всегда открыта

По ее словам, можно сделать вывод, что вторая часть укрытия закрыта, ведь там "ценные вещи". В частности, это холодильники, компьютеры, трубы.

Женщина не уточнила, какой вход закрывается. Следовательно, можно предположить, что в укрытие есть два входа.

Сотрудница поликлиники №3 показала укрытие: смотрите видео (Источник видео: "Київ24")

В то же время Татьяна подчеркнула, что одна часть укрытия никогда не закрывается. Отвечая на вопрос, почему люди не могли попасть в бомбоубежище, она сказала, что, возможно, кто-нибудь "новенький" пытался пройти в укрытие.

Женщина уточнила, те, кто всегда приходит в укрытие, знают, что вход открыт постоянно.

Что известно о закрытой поликлинике в Киеве